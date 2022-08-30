嗆「天天站崗」逼老闆辭退女員工　枋寮囂張警慘了...申誡一次

▲枋寮警分局二組組長林明鋒說明調查懲處情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

律師李菁琪在臉書粉絲專頁曝光一支監視器影片，指出屏東枋寮分局員警因不滿一家網拍公司，其中女員工先生有毒品前科，竟然威脅老闆辭退女員工，還威脅「天天來站崗讓你這間沒生意！」監視器畫面曝光後也引起兩派網友討論，屏東縣政府警察局、枋寮分局的臉書專頁也被網友洗版。

枋寮警分表示，有關臉書專頁「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」貼文【這款警察！只因員工先生有毒品前科，屏東員警要求老闆辭退員工否則天天站崗讓你沒生意】案，經調查，係因8月17日20時許，員警因案前往該店家調閱監視器影像畫面時，與店家談話過程用詞不當，致當事人感受不佳，針對該員警言語用詞不當部分，予以行政懲處，記申誡一次，並加強員警教育訓練，避免再次發生類似情事。

律師李菁琪文中透露，由於這間網拍倉庫是台一線車禍熱點，警方常常為了方便，跟店家調閱監視器畫面。8月16日，警方看到一名毒品前科男子騎車載女員工來上班，當場進行搜身，但並沒有搜到任何可疑物品。怎料隔天，警方又來調閱監視器，稱要看店內是否有毒品交易，並要求老闆辭退女員工。

影片中可見，員警直接告訴老闆：「你不能請她（女員工）啦！歹人啦！不然我介紹別人，我會騙你？（否則）我每天都來站崗，讓你們這間沒生意！」老闆無奈回了一句「反正我們這裡也沒做生意...」但警員繼續教訓「阿他就有在做違法的阿（老公有前科），阿你知道還請這種的？請鬼開藥單？」

李菁琪認為，先不論先生有前科到底跟太太有什麼關係，「就算員工本人有前科，也不該這樣阻礙更生人求職吧！」對此有網友贊同李菁琪言論「好警察很多，老鼠屎也是有」、「都不能給更生人機會，那社會只能很多搶劫與暴力事件了唷」；不過也有網友認為「目前就一面之辭也沒影片，事由也很牽強」、「先不批評警察 但是感覺做法可以更好」。