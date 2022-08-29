萬華貪警收2萬包庇賭場　重判5年4月定讞還要丟警職

▲萬華分局員警收賄包庇賭場，判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市萬華分局前偵查佐陳昀寧，被控與多名同事一同收受賭場業者現金賄賂與花酒招待，配合洩漏警方查緝訊息，包庇業者經營麻將、牌九賭場。陳昀寧等人一二審均遭重判，但更一審法院改認定僅陳男收受2萬元紅包，判刑5年4月，其餘全部改判無罪。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

檢方接獲線報，指稱李姓賭場業者於萬華區經營賭場，透過多名友人介紹後，2013年間找上時任萬華分局偵查佐陳昀寧以及另名楊姓同事，另外還找上萬華分局警備隊邱姓前小隊長。李男招待陳男等人飲宴或到酒店消費，陳、楊因此不查緝李男賭場，邱男則在李男賭場遭員警查訪時，透過電話指導如何應對。

另外檢方還指控，宋姓、游姓賭場業者於萬華區經營天九牌賭場，2人也招待陳、楊2人到酒店消費，另按照賭場開張日數計算賄款金額，共行賄2人27萬5000元，陳、楊則洩漏臨檢秘密給業者。

一審法院審理後，將陳男判刑11年、楊男判刑9年、邱男判刑7年徒刑，分別宣告褫奪公權2或3年。二審則改判陳男8年6月、楊男6年6月、邱男5年10月，仍分別褫奪公權2或3年。

案件到了更一審僅剩陳、楊2人部分，但更一審卻僅認定陳男2013年9月2日下午8點，在台北市青年路一家咖啡店內，收受業者交付的2萬元，並允不予偵查，此部分判刑5年45月並褫奪公權3年；其餘檢方指控與楊男一起收賄部分，全都改判陳楊2人無罪。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴，陳男判刑5年4月定讞，並失去警職；楊男無罪確定。