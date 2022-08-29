　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萬華貪警收2萬包庇賭場　重判5年4月定讞還要丟警職

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲萬華分局員警收賄包庇賭場，判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市萬華分局前偵查佐陳昀寧，被控與多名同事一同收受賭場業者現金賄賂與花酒招待，配合洩漏警方查緝訊息，包庇業者經營麻將、牌九賭場。陳昀寧等人一二審均遭重判，但更一審法院改認定僅陳男收受2萬元紅包，判刑5年4月，其餘全部改判無罪。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

檢方接獲線報，指稱李姓賭場業者於萬華區經營賭場，透過多名友人介紹後，2013年間找上時任萬華分局偵查佐陳昀寧以及另名楊姓同事，另外還找上萬華分局警備隊邱姓前小隊長。李男招待陳男等人飲宴或到酒店消費，陳、楊因此不查緝李男賭場，邱男則在李男賭場遭員警查訪時，透過電話指導如何應對。

另外檢方還指控，宋姓、游姓賭場業者於萬華區經營天九牌賭場，2人也招待陳、楊2人到酒店消費，另按照賭場開張日數計算賄款金額，共行賄2人27萬5000元，陳、楊則洩漏臨檢秘密給業者。

一審法院審理後，將陳男判刑11年、楊男判刑9年、邱男判刑7年徒刑，分別宣告褫奪公權2或3年。二審則改判陳男8年6月、楊男6年6月、邱男5年10月，仍分別褫奪公權2或3年。

案件到了更一審僅剩陳、楊2人部分，但更一審卻僅認定陳男2013年9月2日下午8點，在台北市青年路一家咖啡店內，收受業者交付的2萬元，並允不予偵查，此部分判刑5年45月並褫奪公權3年；其餘檢方指控與楊男一起收賄部分，全都改判陳楊2人無罪。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴，陳男判刑5年4月定讞，並失去警職；楊男無罪確定。

ET快訊
余苑綺白色棺木上靈車　余天、李亞萍哭到被攙扶出會場
3台南男命喪柬埔寨　母見「槍殺血泊照」爆哭衝警局
快訊／韓女星驟逝！　得年27歲
怕早死趕快運動！　研究27萬人「3種類型」效果最好
2歲女好市多「突對許孟哲大喊老公」！　趙孟姿：我輸了
女宿變砲房！女大生帶小6歲男友回房　狂戰28回懷孕了
趁護盤上車！台股急殺400點　8大官股券商銀彈部署10檔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

22歲原鄉女蛇頭抓到了！騙部落8親友赴柬埔寨　獵豬仔價碼曝光

3台南男命喪柬埔寨！母見網路流傳「槍殺血泊照」　爆哭衝警局報警

傳衛福部買疫苗「價差1億美元」　鍾小平按鈴告陳時中圖利

萬華貪警收2萬包庇賭場　重判5年4月定讞還要丟警職

調查官濫用天網偷查個資！徐宿良盜賣1.68億毒品爆案外案

假問路真騷擾！內湖噁男「手肘碰胸」秒逃　遭逮狂跳針：我沒有

高雄民宅深夜火舌狂竄　屋主兒幹的！拿打火機還想往火場衝

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨　黑歷史起底

大學宿舍當「砲房」！女大生帶15歲小男友築愛巢　狂戰28回懷孕了

柬埔寨翻版！7人求職遭囚禁逼吃屎　詐團自製刑具凌虐…警怒逮5人

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

22歲原鄉女蛇頭抓到了！騙部落8親友赴柬埔寨　獵豬仔價碼曝光

3台南男命喪柬埔寨！母見網路流傳「槍殺血泊照」　爆哭衝警局報警

傳衛福部買疫苗「價差1億美元」　鍾小平按鈴告陳時中圖利

萬華貪警收2萬包庇賭場　重判5年4月定讞還要丟警職

調查官濫用天網偷查個資！徐宿良盜賣1.68億毒品爆案外案

假問路真騷擾！內湖噁男「手肘碰胸」秒逃　遭逮狂跳針：我沒有

高雄民宅深夜火舌狂竄　屋主兒幹的！拿打火機還想往火場衝

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨　黑歷史起底

大學宿舍當「砲房」！女大生帶15歲小男友築愛巢　狂戰28回懷孕了

柬埔寨翻版！7人求職遭囚禁逼吃屎　詐團自製刑具凌虐…警怒逮5人

如廁被對著拍！日死囚不滿「24小時監視」 　國賠求償416萬

余苑綺白色棺木上靈車！　余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

瓜地馬拉外長今凌晨抵台　強調「不會放棄對台灣的承諾」

老公送的包不實用！同意退貨「吐1句話」人妻傻了：不是我的禮物嗎

泰山氣泡水48瓶才588元！香檳般綿密口感、加檸檬抗老又美白

收塑膠袋費卻用紙袋裝！foodpanda挨轟「刪明細不退款」　業者回應

巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

花蓮7鄉鎮收購小花蔓澤蘭　每公斤8元9月起跑至10月底

法人看解封後星宇航空會越來越好　但轉盈還要等幾年

柬「台籍人蛇主管」po完自拍就被逮！狼狽對比曝　曾嗆：誰願被騙

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

3台男命喪柬埔寨都是竹聯幫　疑遭中國幫派爆頭

台人蛇被捕　曾嗆Bump：得罪柬國政府

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

快訊／3台人柬埔寨遭槍殺！警證實「皆台南人」

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪

KK園區3嫌返台遭逮　她驚見前男友

帶15歲小男友住女舍　女大生懷孕下場曝

仇警網紅無悔意　爸爸反而超愧疚

7人求職遭囚禁逼吃屎　詐團自製刑具凌虐…警怒逮5人

三寶鬼切2車道下高架！特斯拉極限反應險撞柱

即／爬瑞芳燦光寮步道迷路！登山男受困12小時

更多熱門

相關新聞

美警用槍實錄　狂吼1句話連開8槍擊斃他

美警用槍實錄　狂吼1句話連開8槍擊斃他

美國警察用槍毫不猶豫，佛州8月一名員警獲報前往槍擊現場後，得知現場有人持手槍，且槍口對準在場民眾，先是大喊放下槍後，連開8槍把持槍者當場擊斃。

林姿妙涉貪黨內有「換將」雜音　朱立倫：綠營惡意司法操弄

林姿妙涉貪黨內有「換將」雜音　朱立倫：綠營惡意司法操弄

不滿老婆要離婚　家暴男毆妻砸車

不滿老婆要離婚　家暴男毆妻砸車

越南人殺越南人　柬埔寨賭場外被活活打死

越南人殺越南人　柬埔寨賭場外被活活打死

快訊／郭台銘嗆該下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

快訊／郭台銘嗆該下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

關鍵字：

法律人權警察收賄萬華賭場三審貪警最高法院貪污

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

余天緊牽樂樂小手抵會場！淚送別女兒余苑綺「已經無病無痛」

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

軒嵐諾恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面