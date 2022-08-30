ET專訪／打造智慧城市發展醫療教育　李俊俋盼設專區留下產業

▲▼李俊俋接受《ETtoday新聞雲》專訪，暢談心目中的嘉義市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

對於建構心目中理想城市，李俊俋以爸爸角色焦慮年輕人未來對嘉義市是不抱期待，也不敢信任嘉義可以提供未來，因此能留住年輕人的就是就業機會，有鑑於嘉義縣成功由農業縣轉型農工大縣，未來不僅工業園區或是科學園區就有很多機會，嘉義市也必須發展自己的產業，醫療資源平均分配是全國第二，因此善用醫療資源延伸遠距醫療及照顧產業，更是迫在眉睫的重點工作。

李俊俋強調，嘉義市地方小人口少，最適合發展成為智慧城市，發展智慧照顧、智慧交通，智慧醫療，可以照顧到這個城市的老年人，年輕人更可以藉由投身醫療產業及照顧產業而獲得工作，讓產業留住年輕人，現有優勢就是要靠自己去發展，並非遲滯等待中央補助。嘉義市最好方向除了服務業以外就是醫療及教育，智慧城市相關產業發展。

嘉義市另外可發展智慧照顧，嘉義市長照中心可以透過預算編列更發達，藉由智慧系統有效派遣照服員，不僅可以解決中壯年照顧負擔，也可以提升照服員薪資，嘉義市藉由醫療教育跟嘉義縣流通，甚至可以透過專區設立留住嘉義產業。

再則發展智慧交通，因嘉義市東西向短距離卻多紅綠燈，透過有效控管，減低交通耗時問題，未來甚至可以透過行管中心操控紅綠燈，以及左轉道管控，希望有效改善交通壅塞情形。