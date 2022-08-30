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張善政涉抄襲「沒有人告發與檢舉」　王鴻薇：是否帶風向大家心知肚明

▲▼台北市議員王鴻薇「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市議員王鴻薇。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政任宏碁公司副總時期，申請農委會計畫案被指稱抄襲一事，國民黨籍台北市議員王鴻薇30日指出，她在揭發林智堅論文抄襲後，隨即向中華大學跟台北地檢署檢舉與告發，但若張善政報告涉抄，事後沒有人檢舉與告發，媒體爆料看起來是否在帶風向或只是選舉的政治動作，大家都心知肚明。

前新竹市長林智堅先前爆發論文抄襲爭議宣布退選，然而，先前屢屢強調「誠信最重要」的張善政，如今爆出在擔任宏碁副總期間，向農委會申請的5700萬研究計畫涉嫌抄襲大量雜誌、論文的內容。

張善政30日早上10時30分出面說明，強調計畫案只是為了整理國外農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，並非論文研究或是開發新技術，性質不同。

對此，曾揭發林智堅中華大學論文抄襲的王鴻薇說，她沒有看到張善政報告，故不能做直接的評論。不過，政府報告與學術論文不同，須用不同基礎來做檢視，倘若今天媒體以學術論文的標準檢視政府報告，是否所有政府報告也要用同樣標準檢驗？

王鴻薇指出，她過去揭發林智堅論文抄襲後，立刻向中華大學檢舉，才有後來的學倫會，最終判定林智堅論文抄襲，並撤銷其學位。在此同時，自己還向台北地檢署告發中華大學與林智堅，涉嫌侵害竹科管理局智慧財產權。

王鴻薇強調，在林智堅論文案時，她採取的動作是檢舉與告發，但若張善政報告涉抄，事後沒有人檢舉與告發，媒體爆料看起來是不是帶風向或只是一個選舉的政治動作，大家都心知肚明。

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