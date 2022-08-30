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嘉義縣長照愛滋防治培訓　提升照護人員增能服務

▲▼ 長照愛滋防治培訓 提升嘉縣照護人員增能服務 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 長照愛滋防治培訓 提升嘉縣照護人員增能服務 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局為提升長期照護機構人員愛滋病專業照護知能，29日於嘉縣永在食安大樓，與護理人員愛滋病防治基金會共同辦理「南區長期照護愛滋病防治研習會」，強化照護人員的新知及技能，提升照護品質。

▲▼ 長照愛滋防治培訓 提升嘉縣照護人員增能服務 。（圖／嘉義縣政府提供）

資料顯示台灣2018年進入高齡化社會，2025年成為超高齡社會，屆時老年人口達總人口百分之廿。嘉縣愛滋存活列管個案357人，年齡介於65歲以上者約15人，未來老年及失能者長期照護需求將逐漸浮現。機構照護人員對愛滋感染者常有迷思，害怕在照護過程感染，導致照護意願大幅降低，進而影響愛滋個案照護權益。透過愛滋病防治宣導、機構感染管制等知能訓練，減低對愛滋病的偏見，提升照護品質。

▲▼ 長照愛滋防治培訓 提升嘉縣照護人員增能服務 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，愛滋病是透過性行為與血液或體液傳染的疾病，只要定期就醫，遵照醫囑服藥，健康狀態與一般人沒有不同。一般照顧行為不會產生感染風險，第一線照護人員應落實感染管制標準防護措施，確實保護自己免於感染。

▲▼ 長照愛滋防治培訓 提升嘉縣照護人員增能服務 。（圖／嘉義縣政府提供）

目前嘉義縣有4家長照機構為愛滋感染者照護示範機構(朴子醫院、台中榮民總醫院灣橋分院、梅山及佳霖護理之家)，提供愛滋感染者完整照護服務，若民眾有需求可洽衛生局協助轉介入住，守護全嘉健康。

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