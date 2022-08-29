宅在家防疫讓失智老人憂鬱　埔榮日照中心推人臉辨識系統分析情緒

▲埔榮榮光日照中心設置人臉辦識系統，還能分析老人當天情緒狀況。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

近2年新冠疫情不但奪走大量年長者的寶貴生命，也使得老人家因居家隔離防疫、身心嚴重退化，台中榮總埔里分院特於榮光日照中心設置智慧人臉辨識系統，不僅能快速確認長輩身分、體溫，甚至能分析他們的心理狀態，同步達到防疫及觀察失智長者的情緒變化的效果。

中榮埔里分院指出，附設榮光日照中心自107年成立以來，一直積極推動長照服務，並以提升長者的入托品質及落實在地老化為目標；110年因全台疫情大爆發，自5月20日開始全台日照中心配合防疫政策，全面暫停服務長達3個月、重新恢復服務後，發現長者長時間宅在家隔離、無活動及社交刺激，導致多位失智長者退化嚴重。

埔榮表示，中心因此於去年底配合退輔會發展長照智慧醫療，設置人臉辦識系統，可自動辦識出長輩們的身份、即時量測體溫並減少簽到作業流程，同時能夠快速分析出長輩當日的心理情況，如高興、傷心或是憂鬱等，瞭解長輩入托後的長期情緒變化走勢，兼顧提升防疫與照護品質。

埔榮院長徐慰慈補充說明，為鼓勵長輩持續到日照中心活動，以減少家人照顧壓力，除嚴守中央防疫規定，在管理上透過人臉辦識系統，縮短集體報到時間及避免群聚，更確保長輩們能夠在安全舒適的環境下享受老年生活；未來分院將持續完善人臉辦識並結合其他相關應用，如強化情緒分析，或與藉由其他硬體設備的整合以達到智慧醫療的目標。