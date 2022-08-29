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4天內2度性侵！高雄色中醫性侵2正妹還辯稱要讓對方高潮

▲按摩,指壓（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄色中醫，藉機性侵2正妹得逞。此為示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

在高雄小港區某中醫診所任職的林姓中醫師，2019、2020年間幫2名正妹病患針灸推拿，強行幫正妹脫衣、猥褻，甚至不顧正妹臉上還扎著針，淫說：「我等一下會用嘴巴讓妳高潮」，更爬上醫療床猥褻正妹下體，其中一人竟在4天內遭兩度性侵。一審將他重判10年，二審時他賠償180萬元達成和解，獲得改判7年。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，正妹小優（化名）2019年3、4月間，因右手神經受損到診所求診並復健，每週平均來2、3次，小優治療幾個月後，覺得頗有療效，告知林姓中醫。林男遂決定於當年6月間加強治療，連休診日都一早騎機車到小優家中，將小優帶到診所。沒想到這只是林男伸出狼爪的手段！他將小優帶到診所後，讓她躺在診療床上，一開始先按摩、推拿，接著強行脫去小優內衣，撫摸胸部；再將自己褲子脫掉，抓住小優右手撫摸自己。接著更強行脫去小優褲子，以嘴巴吸吮小優胸部，趁機指侵。他還打算爬上診療床，小優驚喊「不要這樣！」林男才罷手。

事發後小優傳訊息給林男，「林醫師，有些話我想跟你說清楚！那天早上發生的事你對我做的那些事，真的讓我身、心都很受傷也哭了好幾天甚至有了想自殺的念頭！...沒想到的是你竟然利用了我的信任而來侵犯了我！傷害了我！...相信你也有妻小，請你將心比心好好的去想一下如果今天是發生在你的妻女或唯一的依靠身上的話那你作何感想！」沒想到林男竟不著邊際的回覆，小優憤而報警。

案件偵辦期間，林男又對另名正妹下手，2020年3月間，正妹小恆（化名）因肩頸酸痛、小腿水腫求診，林男進行觸診及針灸。當時小恆躺在診療床上，林男竟強行撥開小恆內褲，指侵得逞。

小恆4天後回診，她原本想拒絕看診，但卻被林男迅速收下健保卡，只好看診。沒想到這次林男先幫小恆扎針，沒想到他不顧小恆臉上有針，竟靠近小恆的臉，淫說「我等一下會用嘴巴讓你高潮」，然後馬上強吻、企圖喇舌。小恆供稱，當時林男力氣太大，完全推不開，而且因為強吻，她也無法呼救；而且親吻時間很長，她幾乎不能呼吸。林男之後強抓小恆的手拔除針，接著自己迅速脫褲、爬上診療床，試圖掰開小恆雙腿性侵；小恆不斷掙扎，再加上林男無法勃起，最後他磨蹭小恆下體後繳械，並迅速以衛生紙擦去。林男不死心，還藉機指侵得逞。小恆不甘受辱，隨即報警並到醫院採證，當下在身上多處採集出林男DNA。檢方認為事證明確，對林男提起公訴。

法院審理時，林男坦承跟2名女病患發生關係，但均辯稱情投意合。他謊稱指侵小優時，「陰道整個淫水很多」；至於小恆部分，他則辯稱當天在診療床上按摩後，小恆產生性高潮，進而同意以手指插入進行刺激。但法院根據2名被害人的證詞及其他證據，認定林男說謊，一審將他重判10年。上訴二審後，他以180萬元與2人和解，高雄高分院改將他判刑7年。全案再上訴第三審，最高法院日前駁回上訴定讞。

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