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大陸 大陸焦點 特派現場

難調查美介入中東內戰？　陸學者：用承包商、私人保安公司逃避責任

▲▼ 美國侵犯中東人權座談會，中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰、國際法研究所研究員戴瑞君，以及中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇。（圖／記者任以芳攝）

▲「美國與中東人權座談會」，今有70多位中外駐京媒體參與。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對美國在中東地區等地侵犯人權等問題，今（29）日中國記協在北京舉行中外媒體座談會。受邀的中國社科院、中共黨校學者舉證一系列美國在阿富汗和伊拉克等國行為。談到中東地區為何一直無法解決內戰？中國社會科學院國際法研究所研究員戴瑞君痛批，美國在中東侵略人權的行為，至今沒有受到應有調查，因為美國通過承包商或者私人保安公司，企圖逃避國家責任。

中國人權研究會發布《美國在中東等地犯下嚴重侵犯人權罪行》報告8月初公布後，引起國際社會廣泛討論。中國記協今舉行「美國與中東人權」座談會，現場有70多位中西方媒體、中東駐外使館等人員參與。與會學者有中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰、國際法研究所研究員戴瑞君，以及中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇。

▲▼ 美國侵犯中東人權座談會，中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰、國際法研究所研究員戴瑞君，以及中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇。（圖／記者任以芳攝）

▲國際法研究所研究員戴瑞君。（圖／記者任以芳攝）

談到中東地區等地戰爭，為何至今無法解決的重要原因？國際法研究所研究員戴瑞君指出，美國在中東地區發動戰爭，不只長期侵犯人權，也構成嚴重的國際罪行，造成數以百萬計的平民流離失所，早就違反1949年《關於戰時保護平民之日內瓦公約》。

戴瑞君痛批「令人遺憾的是，美國在中東犯下罪行，至今沒有受到應有調查。因為美國通過承包商或者私人保安公司，企圖逃避國家責任。」

她進一步說，去年國際刑事法院檢察官想調查美國在阿富汗犯下戰爭罪行，遭到拒絕。「美國在中東犯下人權罪行沒有受到追責，是當今國際法最大悲哀。」

▲▼ 美國侵犯中東人權座談會，中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰、國際法研究所研究員戴瑞君，以及中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇。（圖／記者任以芳攝）

▲中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇。（圖／記者任以芳攝）

談到近期美國侵略敘利亞「偷糧又偷油」等行為。中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇補充列舉，美國的雙重標準打著人權旗號，親自出兵入侵敘利亞主權國家，完全無視國際法，導致敘利亞長達11年內戰無法解決。

她進一步舉例，當今世界世界開始面臨缺量危機，美國干涉最大惡行就是非法略奪敘利亞石油和糧食。據了解，美國稱保護油田，實際上是侵佔敘利亞油田資源，美軍每天掠奪敘利亞6.6萬桶石油。

吳昊曇指出，「美國前期策動攪局，導致敘利亞長期成為無政府狀態，也給伊斯蘭國的幾個端組織發展空間，背後也少不了美國干涉（提供軍援），使得敘利亞戰爭越打越大，打到今天都沒完結。」根據2011年資料顯示，敘利亞內戰造成30萬平民直接死亡，該數據不包含間接死亡以及黑數，實際數字遠超過30萬人。

▲美國總統拜登25日下令對敘利亞東部地區進行空襲，是他上任以來首度下達攻擊令。（示意圖／路透）

▲美國總統拜登之前下令對敘利亞東部地區進行空襲，上任以來首度下達攻擊令。（示意圖／路透）

最後，外媒也很關心，美國在中東違反人權是否有解決辦法？中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰無奈的說，「很遺憾，全球確實沒有應對美國嚴重侵犯人權的有效辦法。」

他稱，如今進入21世紀，還是出現無法阻止美國繼續侵犯人權的悲哀。今天發布報告就是像讓更多人了解，中東地區人民遭受的苦難和侵犯人權的事實，希望喚醒國際正義，來共同聲討美國侵犯人權的行為。

他強調，除了透過中西方媒體公開報導維護和平正義，還是要透過聯合國這樣重要機制來譴責、約束美國行為，美國侵犯人權也不會給自身帶來好處，相信他們也會認識這種危害。

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