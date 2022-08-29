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痛批美國侵犯中東地區人權　王林聰：反恐失敗「越反越恐」

▲▼ 美國侵犯中東人權座談會，中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰、國際法研究所研究員戴瑞君，以及中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇。（圖／記者任以芳攝）

▲「美國與中東人權」中外媒體座談會今在北京舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對美國在中東地區等地侵犯人權等問題，今（29）日中國記協在北京舉行中外媒體座談會。受邀的中國社科院、中共黨校學者舉證一系列美國在阿富汗、伊拉克等國侵略行為。中國社會科學院西亞非洲所副所長王林聰也指出，美國說打擊反恐，實際上是「越反越恐」，導致恐怖主義並沒有根絕，過程中惡意侵犯傷害人權，「這個反恐是失敗的。」

中國人權研究會9日發佈《美國在中東等地犯下嚴重侵犯人權罪行》研究報告，引起國際社會廣泛討論。中國記協今舉行「美國與中東人權」座談會，現場有70多位中西方媒體、中東駐外使館等人員參與。與會學者有中國社科院西亞非洲研究所副所長王林聰、中國社科院國際法研究所研究員戴瑞君，以及中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇。

▲▼ 美國侵犯中東人權座談會，中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰、國際法研究所研究員戴瑞君，以及中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇。（圖／記者任以芳攝）

▲中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰痛批，美國打擊反恐是「越反越恐」。（圖／記者任以芳攝）

談到美國在中東地區侵犯人權等情況，王林聰彙整三大方向。首先，「嚴重損害中東國家和平發展權」。使其長期淪為戰亂國家，政治秩序遭破壞，無辜平民長期在戰亂時空背景下受難，阿富汗、伊拉克、敘利亞受創最嚴重。

第二是「危害中東國家的生命和生存權」。美國違反國際法，多年來在阿富汗、伊拉克發動戰爭，讓這些國家生命、生存權遭到侵害。

他也列舉一些數據，「至今阿富汗戰爭造成17.4萬人死亡、伊拉克有20.9萬平民死亡，都是美國實施無差別濫殺無辜。」2021年8月29日美軍在阿富汗首都喀布爾實行無人機襲擊，造成10名百姓死亡，其中7名是兒童。迫於國際輿論壓，同年美國防部展開調查，最後結果是「無人行為不當、無人違法」。

▲▼美軍留在阿富汗的MRAP裝甲車。（圖／路透）

▲美軍撤退後留在阿富汗的MRAP裝甲車。（圖／路透）

王林聰再舉例，去年美國從阿富汗匆忙撤軍，還是以制裁方式阻礙阿富汗重建，至今不願歸還阿富汗央行在海外70億美元資產，造成國家重建的痛苦。

第三是「製造民族衝突、侵犯世界穆斯林的尊嚴和文化權」。王林聰稱，美國「911事件」後開始製造伊斯蘭恐懼，侵害穆斯林民族尊嚴、製造虐囚事件。美軍在阿富汗多次焚燒、褻瀆古蘭經，引起全球穆斯林憤怒。

▲▼阿富汗難民逃亡隊伍。（圖／翻攝自IG／iranintltv）

▲阿富汗難民逃亡隊伍。（圖／翻攝自IG／iranintltv）

面對外媒提問，「中國如何幫助中東人權重新掌握回手中？」，王林聰指出，中國和中東都是發展中國家，但這幾年中東出現可喜變化，許多國家有戰略自主意識，在國際事務中聲張獨立自主外交，設法擺脫西方大國的控制。

他進一步說，近年中東經濟轉型紛紛投向中國，尋求多方面合作，像是高科技技術。包括疫情期間中國也捐贈疫苗給中東地區等國，也和阿聯酋進行醫療合作，這些前景具備很好的溝通發展。

總結美國在中東地區侵犯人權種種問題，王林聰表示，從以上可以看出美國在冷戰後，表現出典型的戰爭帝國、最好戰國家、顛覆他國政權以及典型制裁大國，經常有「單邊制裁」特別對中東國家進行長臂管轄。

他說，當世界各國合作打擊恐怖主義，美國有「雙重標準」，使得恐怖主義「越反越恐」，造成恐怖主義氾濫。「反恐」應該要根絕恐怖主義 ，保護國家主權和人民生命財產，如果過程中傷害人權，「這個反恐是失敗的。」

▼ 「美國與中東人權」座談會，駐京中外媒體有70多人參與（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 美國侵犯中東人權座談會，中國社會科學院西亞非洲研究所副所長王林聰、國際法研究所研究員戴瑞君，以及中共中央黨校國際戰略研究院講師吳昊曇。（圖／記者任以芳攝）

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