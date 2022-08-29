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灃食SUPER食育教師交流研習　朝飲食教育夢想攜手前行

▲▼ 灃食教育基金會,食農,自然生態,食育。（圖／灃食教育基金會提供）

▲灃食SUPER食育教師交流研習營，分享彼此對飲食教育的夢想。

圖、文／灃食教育基金會提供

2022灃食SUPER食育教師大賽8/20落幕，進入總決賽的團隊與首屆得獎老師隔日從全台各地齊聚台北，進行食育教師交流研習。豐富的研習內容包含上午靜態的專業交流，以及下午實際走踏農場，串聯學校食農教學與自然生態。

灃食公益飲食文化教育基金會捐助人代表魏應充長期關注飲食文化教育，支持基金會透過豐富多元的方式，例如舉辦灃食SUPER食育教師大賽、研習等方式，期許為食育領域注入活水。

▲▼ 灃食教育基金會,食農,自然生態,食育。（圖／灃食教育基金會提供）

▲分組腦力激盪，共同討論出對飲食教育的夢想。

上午的研習交流中，擔任賽事評審長的臺師大人類發展與家庭學系教授林如萍首先回顧今年參賽的教案，大多融入在地食農與飲食文化，「吃在地、食當季」；也分享《食農教育法》通過後設計教案不要貪心，先問一個好問題，再設計適合學生行動的好任務。研習活動中也打散團隊編制，分組腦力激盪，增加更多飲食教育經驗的交流。

▲▼ 灃食教育基金會,食農,自然生態,食育。（圖／灃食教育基金會提供）

▲評審長林如萍傳授設計飲食教案心法，學員獲益匪淺。

下午的課程轉移至桃園生態農場，除了聽取導覽外，教師們也體驗餵食雞隻、撿拾雞蛋，以及手作窯烤披薩的行程，實際在友善環境的農場中體驗飲食教育，為今年SUPER食育教師大賽畫上完美句點。

來自台中永安國小的老師甘孟娟分享，兩天的活動雖然緊湊，但讓人感受到滿滿的溫度，期待跟這群熱情的老師可以一起在飲食的路上攜手前行；桃園永安國小附幼的老師陳美尹也說，研習活動讓她收穫滿滿，「回去後會更努力投入飲食教育，也會號召更多人一起加入。」

▲▼ 灃食教育基金會,食農,自然生態,食育。（圖／灃食教育基金會提供）

▲食育教師聽取導覽員分享農場惜食減廢的作法。

灃食也宣布，將匯聚兩屆SUPER食育教師的熱情與累積經驗，成立「飲食教師種子平台」，透過有這群老師進行傳承與擴散，將食育推廣到更多現場，讓飲食教育可以在台灣各地開花結果。

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