　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

串聯全台食農教育！食農博覽會落幕　徐榛蔚：建構全球交流平台

▲▼花蓮推動食農教育向下紮根，邀集國內外推廣食農教育的重要單位，共同参與為期三天的「2022花蓮食農博覽會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮推動食農教育向下紮根，邀集相關單位共同参與為期三天的「2022花蓮食農博覽會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動食農教育向下紮根，邀集近40攤國內外推廣食農教育的重要單位齊聚花蓮，共襄盛舉為期三天的「2022花蓮食農博覽會」，於2月20日畫下圓滿句點。花蓮縣長徐榛蔚感謝各單位的熱情參與，同時邀請全台民眾一起成為食農實踐家，共同建構美好完善的永續生活環境。

▲▼花蓮推動食農教育向下紮根，邀集國內外推廣食農教育的重要單位，共同参與為期三天的「2022花蓮食農博覽會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮各區農會及休閒農業區展示出許多穀物種子及食材原型，讓大小朋友大開眼界，也增加了許多知識。


徐榛蔚表示，花蓮是全台有機和友善耕種面積最大的縣市，藉由食農博覽會，我們致力將「食農教育」推進每一位民眾的日常生活，我們看到了花蓮各農會在食農教育上的用心與推廣，也看到了國內外推廣食農教育重要單位的相互交流與學習，充分地展現出推廣食農教育多元成果與意義，這都顯示了食農教育向下扎根的重要，也展現了我們友善土地、永續農業的推動方向。

▲▼花蓮推動食農教育向下紮根，邀集國內外推廣食農教育的重要單位，共同参與為期三天的「2022花蓮食農博覽會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為期三天的活動，全台近40個推動食農教育的最重要單位前來展攤，行政院農業委員會在現場展示「食農教育教學資訊平台」中的有趣知識，並透過問答贈送精美小禮品。農委會花蓮區農業改良場長期推廣食農教育，現場展示出許多食農相關精美繪本，打造食農圖書館。花蓮各區農會及休閒農業區在攤位上展示出許多穀物種子及食材原型，讓現場許多大小朋友大開眼界，也增加了許多知識。

▲▼花蓮推動食農教育向下紮根，邀集國內外推廣食農教育的重要單位，共同参與為期三天的「2022花蓮食農博覽會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

灃食公益基金會飲食文化基金會與花蓮縣政府於2021年攜手合作《營養5餐》校廚培訓課程計劃，活動現場也與大小朋友透過趣味問答了解飲食知識、美學品味、美味革新、體現空間及創意互動等五大面向。台灣兒童食育協會在現場打造菇菇森林，透過專業食育師的互動故事與趣味桌遊，讓孩子了解食物的原型與生長過程。康善基金會也帶領「便當超人」劇團在現場熱鬧演出，吸引現場大小朋友的目光，也了解食物中的添加物，讓孩子可以吃得更健康。公共電視兒少食育科普節目《神廚賽恩師》在展場規劃趣味闖關區，並帶領可愛的小神廚機器人在現場與民眾互動。

▲▼花蓮推動食農教育向下紮根，邀集國內外推廣食農教育的重要單位，共同参與為期三天的「2022花蓮食農博覽會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動場場爆滿的食農體驗DIY活動，讓親子透過動手做的過程了解農作物的原型，以及手做加工後的產品，更多的是體驗到手做的樂趣。活動現場鼓勵民眾完成學習單即可兌領的精美小禮品，許多全家大小一同前來的朋友也表示，學習單不僅有趣也了解花蓮在食農教育上的用心，對於食農教育也有更深度的了解與認同，紛紛表示往後會帶領孩子一同實踐食農教育的精神與意義。

徐榛蔚說，「2022花蓮食農博覽會」成功串聯全台推動食農教育的重要單位，也與英國、日本飲食教育的重要推手建立連結，未來會針對食農教育再更加深入、更加擴大的發揮影響力，建構全世界食農教育的交流平台，一起為打造台灣下一代健康的飲食教育而努力，一起為台灣友善環境、永續農業而努力，讓全民都能夠成為食農實踐家，建構更完善美好的環境。

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
「不到1小時送來3件凍死」　接體員曝：像在握著什麼
陸網嗆台主播：「俄」這樣唸太難聽！　她一查教育部傻了
快訊／國巨員工吃飯唱歌染疫　2106人採檢出爐
遺孀感應「海董想開車」　2千萬勞斯萊斯魅影現身靈堂
快訊／吳慷仁「亞東醫院拍新戲」惹議　指揮中心回應了
中正預校爆醜聞！1500賣榮譽假　5學生花錢爽
快訊／新北確診分佈「三重、蘆洲、新店」　Ct值最低15.25
快訊／宋楚瑜遭爆「瑞士曾存款4.15億」　親民黨發聲了
快訊／雨勢升級！　7縣市發豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

經典小鎮再升級　新化嘉南大圳水綠廊道景觀工程即將啟動

美化都市淨化室內空氣　花蓮推廣植栽吸收空汙原生樹種

0206台南維冠大樓重建　更名「出雲居」謝土完工落成

串聯全台食農教育！食農博覽會落幕　徐榛蔚：建構全球交流平台

防制性別暴力！花警校園宣導《跟騷法》　「五不四要」口訣自保

助企業轉型　勞動部企業輔導顧問團免費健診

茶葉包內藏毒！屏警偵破歷年最大宗走私K他命…潘孟安頒獎表揚

台南市環保局黑金大放送　2月25日再登場

基隆捷運定案　林右昌：為城市發展注入強心針

台南永康大橋三街住宅火警　勇消救出1人送醫

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

經典小鎮再升級　新化嘉南大圳水綠廊道景觀工程即將啟動

美化都市淨化室內空氣　花蓮推廣植栽吸收空汙原生樹種

0206台南維冠大樓重建　更名「出雲居」謝土完工落成

串聯全台食農教育！食農博覽會落幕　徐榛蔚：建構全球交流平台

防制性別暴力！花警校園宣導《跟騷法》　「五不四要」口訣自保

助企業轉型　勞動部企業輔導顧問團免費健診

茶葉包內藏毒！屏警偵破歷年最大宗走私K他命…潘孟安頒獎表揚

台南市環保局黑金大放送　2月25日再登場

基隆捷運定案　林右昌：為城市發展注入強心針

台南永康大橋三街住宅火警　勇消救出1人送醫

田中將大首次熱身賽絕好調　先發3局無失分、最快145公里

初戀遇軟爛渣男！要女方「有車有房」才結婚　她怒：是要入贅？

怕電費爆了！2口過來人曝「1期才200多塊」激推1電器：都開著睡

國中教練幫籃球員按摩卻亂摸下體！　學生隱忍15年才揭發獸行

經典小鎮再升級　新化嘉南大圳水綠廊道景觀工程即將啟動

寶寶喝飽奶躺著玩玩具　雞婆貓衝向前「小手狂揮示範」：會不會啦

網友大推8款生活好物！尤其是「安眠神器」女生用過就回不去

勞動部成立職能復健專業機構　每年約600位職災勞工順利重返職場

何喬登化身T1柯神成上週6大驚奇　英熊小調啤兼差UP直播主

提離職「主管慰留3次」被打動　殘酷內幕曝光！她傻眼：是套路

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

台中街友猝死！躲公園廁所一夜成凍屍

台中港船員過半染疫　救護車載走12人

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

暨南大學校樹倒塌！師生路邊苦等1.5hrs

台南安南區海佃路一段完成路平

台南市環保局黑金大放送

台南住宅火警勇消救出1人送醫

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司

丟包小橘貓進水溝　惡飼主下場慘了

基隆捷運定案　林右昌：城市發展的強心針

桃市長選戰　黃敬平黨中央曝有口袋人選

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

南投首批社宅落腳埔里鎮可望2026年開租

屏東市玉皇宮236車2/20遶境枋寮

更多熱門

相關新聞

「玉山黃金種子計畫」深耕逾10年！　在台東打造第168所圖書館

「玉山黃金種子計畫」深耕逾10年！　在台東打造第168所圖書館

閱讀，豐富孩子的視野，也探索知識的無限可能，玉山銀行與玉山志工基金會共同發起「玉山黃金種子計畫」深耕已逾10年，在台中打造第168所圖書館。

雲林偏鄉小學夜光班開課　企業贈學用品

雲林偏鄉小學夜光班開課　企業贈學用品

再鬆綁兩岸交流！　陸「靈活對台招生」

再鬆綁兩岸交流！　陸「靈活對台招生」

新學期展開　台東宣示反霸凌決心

新學期展開　台東宣示反霸凌決心

3年級女兒收情書　爸媽見1圖氣炸

3年級女兒收情書　爸媽見1圖氣炸

關鍵字：

串聯食農教育博覽會落幕建構交流平台

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面