串聯全台食農教育！食農博覽會落幕　徐榛蔚：建構全球交流平台

▲花蓮推動食農教育向下紮根，邀集相關單位共同参與為期三天的「2022花蓮食農博覽會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動食農教育向下紮根，邀集近40攤國內外推廣食農教育的重要單位齊聚花蓮，共襄盛舉為期三天的「2022花蓮食農博覽會」，於2月20日畫下圓滿句點。花蓮縣長徐榛蔚感謝各單位的熱情參與，同時邀請全台民眾一起成為食農實踐家，共同建構美好完善的永續生活環境。

▲▼花蓮各區農會及休閒農業區展示出許多穀物種子及食材原型，讓大小朋友大開眼界，也增加了許多知識。





徐榛蔚表示，花蓮是全台有機和友善耕種面積最大的縣市，藉由食農博覽會，我們致力將「食農教育」推進每一位民眾的日常生活，我們看到了花蓮各農會在食農教育上的用心與推廣，也看到了國內外推廣食農教育重要單位的相互交流與學習，充分地展現出推廣食農教育多元成果與意義，這都顯示了食農教育向下扎根的重要，也展現了我們友善土地、永續農業的推動方向。





為期三天的活動，全台近40個推動食農教育的最重要單位前來展攤，行政院農業委員會在現場展示「食農教育教學資訊平台」中的有趣知識，並透過問答贈送精美小禮品。農委會花蓮區農業改良場長期推廣食農教育，現場展示出許多食農相關精美繪本，打造食農圖書館。花蓮各區農會及休閒農業區在攤位上展示出許多穀物種子及食材原型，讓現場許多大小朋友大開眼界，也增加了許多知識。





灃食公益基金會飲食文化基金會與花蓮縣政府於2021年攜手合作《營養5餐》校廚培訓課程計劃，活動現場也與大小朋友透過趣味問答了解飲食知識、美學品味、美味革新、體現空間及創意互動等五大面向。台灣兒童食育協會在現場打造菇菇森林，透過專業食育師的互動故事與趣味桌遊，讓孩子了解食物的原型與生長過程。康善基金會也帶領「便當超人」劇團在現場熱鬧演出，吸引現場大小朋友的目光，也了解食物中的添加物，讓孩子可以吃得更健康。公共電視兒少食育科普節目《神廚賽恩師》在展場規劃趣味闖關區，並帶領可愛的小神廚機器人在現場與民眾互動。





活動場場爆滿的食農體驗DIY活動，讓親子透過動手做的過程了解農作物的原型，以及手做加工後的產品，更多的是體驗到手做的樂趣。活動現場鼓勵民眾完成學習單即可兌領的精美小禮品，許多全家大小一同前來的朋友也表示，學習單不僅有趣也了解花蓮在食農教育上的用心，對於食農教育也有更深度的了解與認同，紛紛表示往後會帶領孩子一同實踐食農教育的精神與意義。



徐榛蔚說，「2022花蓮食農博覽會」成功串聯全台推動食農教育的重要單位，也與英國、日本飲食教育的重要推手建立連結，未來會針對食農教育再更加深入、更加擴大的發揮影響力，建構全世界食農教育的交流平台，一起為打造台灣下一代健康的飲食教育而努力，一起為台灣友善環境、永續農業而努力，讓全民都能夠成為食農實踐家，建構更完善美好的環境。