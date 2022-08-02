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好食好事新創大調查　竟高達9成新創對「它」沒信心

▲▼ 好食好事基金會,頂新和德基金,魏應充,食農,創業,新創。（圖／好食好事基金會提供）

▲六成六的創業家最苦惱「銷」跟「財」兩大課題。

圖、文／好食好事基金會提供

專注青年人才育成的好食好事基金會，推動「加速器種子計畫」四年多來，協助許多食農新創團隊穩健發展；為深入探究食農創業家們的需要，特地設計問卷深入探討食農創業家的需求，發現多數創業者對自家產品有信心，但近9成不覺得團隊具有「品牌優勢」。

由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會，秉持捐助人代表魏應充的初衷，期許成為台灣食農創業家的「伯樂導師」，透過加速器計畫為新創團隊媒合業師，安排專業技能課程，及媒合人脈幫助入選團隊找到天使投資人，陪伴新創團隊解決創業困擾。

本次問卷總計發出100份網路問卷，共回收45份有效問卷。問卷對象包含曾經參加過好食好事基金會加速器的校友團隊、好食好事食農創生計劃食農團隊，以及2022年報名加速器計畫的食農團隊。

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，調查顯示高達7成新創團隊認為產品具競爭性，但創業初期的團隊煩惱，由於成立時間不久產品高度仰賴人工作業，無法機械化生產前有不穩定風險；而超過6成5創業家苦惱資金成本及通路銷售，疑惑如何在社會變動迅速的潮流中擬定行銷策略，也因此僅有1成創業家認為公司具有品牌競爭力。

▲▼ 好食好事基金會,頂新和德基金,魏應充,食農,創業,新創。（圖／好食好事基金會提供）

▲食農創業家自評深具「產品優勢」，最不足的是「品牌優勢。

多數創業團隊也想釐清，有哪些工作可委外而不用擔心專業技術外流，燒錢的研發經費該何時喊停等疑難雜症。日前Hello Teams業師與團隊見面會的活動中，多家入選團隊表示，期待在未來的業師輔導中獲得專業建議，使品牌發展更為順利。更多食農創業痛點調查請見好食好事官網https://reurl.cc/o129Xq

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好食好事基金會頂新和德基金魏應充食農創業新創

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