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花蓮再獲五星！食育力城市大調查　花蓮榮獲排行總冠軍

▲花蓮縣政府致力推動食農食育，結合在地的飲食文化，讓食育向下紮根。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府致力推動食農食育，結合在地的飲食文化，讓食育向下紮根。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

「2022《食力》食育力城市大調查」2日公布22縣市食育資源與推廣滿意度總體檢，花蓮縣榮獲排行總冠軍，蟬聯食育力五星城市榮耀，並在分項排行榜獲得農業與環境全國第一、教育與文化全國第二。花蓮縣府將在「三軸三心多亮點」的發展策略下，打造花蓮成為永續淨零碳排的典範城市，並讓食農教育向下扎根。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府致力推動食農食育，無論是前往農村還是部落體驗在地生活，都結合了在地的飲食文化，返璞歸真的同時，縣府在城市治理方面運用智慧科技。有機不侷限於農業，生活各方面都在被有機推動，而飲食既然是生活必需，食育就應該是深入生活的推廣，不僅要從教育開始扎根，擁有健康的身體更是追求的目標，人們需要秉持善待土地，將美好的環境讓花蓮與台灣被國際看見。

花蓮是台灣的有機首都，有機耕種面積逾24%為全台第一，在2020年成立有機農業促進專案辦公室，並於同年加入國際有機農業亞洲聯盟，2021年加入亞洲地方政府有機農業促進會，並在2022年辦理第二屆有機農業國際論壇，讓有機農業在花蓮的推展更深更廣，也讓世界看見花蓮農業的深厚實力。

《食力》食育力城市大調查，從「農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生」四大構面以地方與中央公開數據進行客觀指標分析，從2021年的34項指標擴增至43項、以期讓食育推動面向更多元，輔以22縣市民網路問卷，更與中華民國營養師公會全國聯合會、全國家長會長聯盟合作進行食育推廣滿意度調查。

徐榛蔚說，順應天地，道法自然，農業是食物的來源，建立健康的飲食、農業生產方式的食農教育，更顯出其重要性，如同此次調查所提，食育不只是知識更是素養，唯有跳脫食育是知識教育的框架，將食育作為生活素養來培養。
 

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關鍵字：

五星食育力城市調查排行總冠軍食農教育

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