基隆水情緊張　蘇貞昌：請人民節約用水、政府會從各方調水

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

基隆新山水庫蓄水量率不到40％，水情緊急亮黃燈。對此，行政院長蘇貞昌29日表示，經濟部長王美花目前已召開供水情勢檢討會議，針對缺水問題做相關因應措施，盼全國人同胞因應極端型氣候時能多節約用水，政府也會從各方面調度水，不讓人民受缺水之苦。

蘇貞昌表示，今天就是要感謝台灣自來水公司胡董事長領導有方，所有水公司人員、水利署人員，甚至於經濟部長王美花昨天都還特別開會，就是在極端氣候下，全世界5大洲，不是乾旱就是暴雨成災，而人不能一天不喝水，幸好總統蔡英文上任以來，1,300億前瞻預算就是要對水資源做各種預防跟疏導，各地不同的水來供需，互通有無，而今天到旗津來，也是要把一條水管再加一條，讓旗津居民有水可用。

蘇貞昌說，就是像這樣的情形，全國都在努力，那因為今年是歷史上第一次到現在還沒有颱風，而整個基隆地區嚴重缺水，已經早就做因應措施，相關的怎麼樣調節有無，也都在做努力，希望全國人同胞各地能夠因應這種極端氣候，平常都要多節約用水，政府也會從各方面來調度水，不讓人民受缺水之苦。

經濟部長王美花今（27日）召開供水情勢檢討會議，基隆市（含新北市汐止區）從9月3日起，水情由綠燈調整為黃燈，將實施減壓供水。自來水一區處表示，停止噴水池、澆灌或洗街等非急需或非必要用水。

另外，基隆市府觀銷處長曾姿雯也指出，水公司與市府每日持續努力調度水源，維持全市正常供水，也請民眾節約用水，並儲水備用；若持續未降雨，未來恐採取限水措施，且停止非必要的用水。然而，根據氣象預測，下週後，因東北季風到來，降雨機率也會大增，希望能藉此解除限水危機。