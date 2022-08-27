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「文旦尬文創」麻豆文旦王登場　蘇貞昌、黃偉哲同台促銷文旦

▲行政院長蘇貞昌和台南市長黃偉哲等人，共同出席活動現場，為麻豆文旦大力行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院長蘇貞昌和台南市長黃偉哲等人，共同出席活動現場，為麻豆文旦大力行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

循節氣、食當季，又到文旦豐收的季節，為讓消費者買到品質最佳的文旦，台南麻豆區農會特於27-28日集結近30家柚園，並特別邀請台南知名的文創市集，在麻豆區農會「柚兒園」舉辦麻豆文旦聯合展售活動。

▲行政院長蘇貞昌和台南市長黃偉哲等人，共同出席活動現場，為麻豆文旦大力行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場除了可以買到台南文旦大賽的冠軍文旦之外，還推出多項優惠活動，行政院長蘇貞昌和台南市長黃偉哲27日也共同出席活動現場，為麻豆文旦大力行銷，蘇貞昌更稱讚麻豆文旦是全國最好的文旦，以前只要是賣文旦的全部都掛麻豆的地名，而今年的文旦無論外觀還是內在品質均更甚以往，歡迎消費大眾蒞臨選購。

▲行政院長蘇貞昌和台南市長黃偉哲等人，共同出席活動現場，為麻豆文旦大力行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日的活動包括行政院秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、農委會主委陳吉仲、農糧署署長胡忠一、立法委員賴惠員、立法委員郭國文、地方民代，以及許多來自台南市和外縣市的農會總幹事都十分踴躍出席，現場冠蓋雲集，人潮洶湧，非常熱鬧。

市長黃偉哲表示，台南的文旦全國出名，有人說今年文旦不能賣到中國，台灣文旦銷售糟糕了，其實不僅沒變糟還外銷得很不錯，要感謝行政院院長蘇貞昌對農民的支持，維持農產品價格，而且農委會也協助建立冷鏈系統，整合加工業者，讓農民把次級品處理好，不用怕良果價格往下掉，同時也建立好國內與國際的銷售通路，中央地方一起把文旦產銷做好，農民沒煩惱；最後也要跟大家呼籲，不是因為中秋才吃文旦，而是因為文旦是很好的水果，中秋要吃，過了中秋更要繼續吃，希望大家支持台灣文旦。

▲行政院長蘇貞昌和台南市長黃偉哲等人，共同出席活動現場，為麻豆文旦大力行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日的「文旦尬文創」聯合展售活動，現場除了行政院農業委員會所推出之購買農產品滿600元登錄可抽200元農遊券外，農糧署更提供文旦消費滿600元現折100元之優惠活動；台南市政府也加碼推出活動期間市集消費滿500現折50之優惠券。此外，展售會現場還邀請知名樂團現場演出，並推出各類闖關遊戲與街頭藝人表演，消費滿千還可參加摸彩。為了配合柚兒園彩繪牆二期工程完工，現場拍照打卡上傳社群軟體，還可兌換沁涼的冰蜂蜜柚子茶，好康又好玩。

▲行政院長蘇貞昌和台南市長黃偉哲等人，共同出席活動現場，為麻豆文旦大力行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年參加台南文旦大賽的柚農全數通過無農藥殘留的381項檢驗，其中榮獲特等獎「文旦王」的晶鑽柚園，特由行政院長蘇貞昌頒贈匾額給四連霸的林建良農友，在此特賣活動中展售此次榮獲冠軍的文旦柚禮盒。

頒獎之後蘇貞昌也親自去到附近果農的柚園視察紅柚的栽植情況，看到果園裡許多新型的灌溉器具、除草、施肥設備，也好奇的一一詢問如何使用、效益如何，看到農民使用高空作業車採摘紅柚，蘇院長也嘗試的站上高空作業車實際操作採收了一顆紅柚，並稱讚十分便利，要大力推廣台南農友的栽培模式。

▲行政院長蘇貞昌和台南市長黃偉哲等人，共同出席活動現場，為麻豆文旦大力行銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆區農會表示，文旦之美味除了取決於風味與口感之外，尤其是果肉的糖酸比例更決定是否能回甘的重要因素。為了提供消費者酸甘甜的黃金比例文旦，麻豆區農會特別引進專業的檢測儀器，供麻豆特級文旦選別之用，以保證文旦柚之完美品質。文旦柚的維生素Ｃ含量位居百果之冠，果肉瑩潤如玉細緻柔嫩、酸甜適中尾韻回甘，是果中極品，歡迎市民朋友在8/27~28蒞臨麻豆區農會柚兒園，一起逛市集，品嚐麻豆好柚貨。

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