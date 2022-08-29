快訊／鄭寶清脫黨選桃園　蘇貞昌：越是如此越會刺激鄭運鵬支持者

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，行政院長蘇貞昌29日表示，鄭寶清參選對選舉當然有影響，但越是如此越會刺激支持鄭運鵬的人。他說，鄭運鵬曾任9次立委，歷練完整、學術豐富，非常活潑幽默有趣，「相信桃園鄉親一定會把最好的人才，以及對桃園最好的將來選擇出來。」

鄭寶清27日晚間宣布參選桃園市長，高呼「不怕之後被處理，千辛萬苦不轉彎」，桃園選戰呈現「四腳督」局面。然而，根據民進黨內規「公職候選人提名條例」，違紀參選直轄市長者將由中央評議委員會於候選登記截止後，10日內從嚴議處，若鄭最終登記參選，依照目前中選會公布8月29日至9月2日受理候選人申請登記時程推估，最慢會於9月中旬遭處分。

對此，蘇貞昌上午接受訪問時回應，任何動作對選舉當然都會有影響，但越是如此就越會刺激支持鄭運鵬的人，鄭運鵬久任立委，歷練完整、學術豐富，非常活潑幽默有趣，而他承擔重任正是為了建設桃園再做努力。

蘇貞昌補充，過去他和鄭運鵬共事，無論在民進黨部或立法院接受鄭運鵬監督，都能看到他為台灣及桃園所做的種種努力，「相信桃園鄉親一定會把最好的人才及對桃園最好的將來選擇出來。」

另外，鄭運鵬與桃園市長鄭文燦昨（28日）出席111年桃園市中壢區桌球聯誼賽時，對於記者詢問鄭寶清宣布參選，鄭運鵬表示，桃園隊的成績是在鄭文燦兩任八年下的市政進步上獲得認同，他參選市長是為延續鄭文燦的施政成果，也是市民的需要，對市民的照顧、市政的發展才是選舉重點。