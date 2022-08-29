陳時中、蔣萬安提社宅降租　黃珊珊：會導致破產「沒錢維護」

▲黃珊珊出席幸福久久窩x居住正義3.0分享會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

面對社會住宅議題，民進黨台北市長參選人陳時中喊4年使北市社宅達5.7萬戶、租金調降10％，以及租金補貼每月加碼1500元等政見；國民黨台北市長參選人蔣萬安則提出生第二胎且符合資格家庭優先入住，租金至少打8折。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，單純降租或打八折，導致未來社宅營運困難，或是沒錢維護。

黃珊珊29日上午出席幸福久久窩x居住正義3.0分享會，針對陳時中提社宅4年5.7萬戶，且設籍北市要補助1500元，黃珊珊表示，社宅不是今天點出來，明天就會長出來，北市8年蓋出約2萬多戶，未來要在4年內增加1至2萬戶，速度上本來就是應該的，但北市目前蓋了2萬多戶，中央現在好像只有蓋幾百戶，所以不是蓋的問題。

黃珊珊指出，接下來學校改建時也會加入社宅的「中繼宅」，所謂「中繼宅」就是將來旁邊都更時，讓都更民眾優先來抽籤，且社宅也會繼續興建，但會一同考慮到「中繼宅」部分，而不會只有社宅單獨一個項目，「將來城市必須要多元，必須公私協力，甚至要鼓勵民間來蓋社宅。」

黃珊珊提及，在北市寸土寸金的情況下，如何用容積獎勵回饋多得到一些社宅，將都更紅利回饋給政府，讓全民共享，這可能不是單純的數據。

至於陳時中喊租金調降10％，黃珊珊認為，還是希望社宅可以永續經營，不希望是單純給錢降租，導致社宅將來破產，「要讓社宅永續經營，租金就要合理，如果有需要的人就用租金補貼，是另外社會補貼方式，而不是單純降租。」應該是整體配套，而不是單純針對某一東西，「說發錢跟降租是最簡單的。」

媒體追問，陳時中喊降租金10％、蔣萬安是打八折，是否是沒精算過的數字？黃珊珊說，社宅興建時有營運成本，要讓其永續經營，包括未來還有管理費、維修費，至少要讓政府不用再花錢，社宅可自給自足、應付自己本身的成本。

考量到入住社宅民眾身份弱勢，黃珊珊稱，這些人可能會需要租金補貼，但就是額外拿錢去補貼這塊，而不是直接降租，「降租的話可能造成社宅將來營運困難，所以我們會拿錢（另外）去補貼。」都發局負責興建社宅，而社會局補助弱勢，「單純降租打八折，就是要不要讓社宅未來營運困難，或是沒錢維護。」

黃珊珊強調，租金補貼當然可以增加，要提出政見沒有問題，但可以說出現在執行的問題、租金補貼哪些要調整，若只是單純講一樣東西，「我覺得是不負責任的。」若市府將來要拿大量預算去填平社宅的營運管理費用，相信大部分民眾會比較希望讓社宅自給自足，弱勢者再由政府補貼，兩者才能平衡。