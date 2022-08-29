又被打臉！林佳龍社宅政策複製貼上　新北：賤賣社宅用地鼻祖





▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨新北市長參選人林佳龍質疑新北社宅政策， 新北市城鄉發展局局長黃國峰今（29）日回擊，林佳龍的社宅政策才是完全不用心，只會複製貼上。另針對林佳龍稱新北賣社宅、指控新北假造萬戶社宅一事，黃國峰回應，林佳龍是全台第一個賤賣社宅用地的鼻祖，別因為心虛就試圖把賣社宅的髒水往新北市政府身上潑，指控要有證據，勿隨意栽贓。

黃國峰表示，今年六月間、仍在爭取民進黨台北市長提名的林佳龍，當時就提出台北再蓋2萬戶社宅、捷運週邊3千戶的政見，如今來到新北又將「再蓋2萬戶、捷運週邊至少 3千戶」的社宅政見全文照搬。黃國峰指出，雙北在人口、區位、都市發展紋理等條件完全不同，「林佳龍直接把在台北沒上完的12堂課複製貼上，連為新北市量身打造社宅政策的誠意都沒有，敷衍得令人吃驚」。

針對林佳龍再三指控新北假造萬戶社宅，黃國峰強調，新北社宅取得方式與興辦地點 皆有憑有據，攜手中央與民間力量，長期規劃至少 4.5 萬戶，是超過百處基地累積堆 疊的紮實數量，與林佳龍參選人從台北12堂課裡複製貼上又不知蓋在哪的2萬戶社宅不同。

至於把包租代管、租金補貼算入社宅數量被林佳龍指控「是魚目混珠的矇騙說詞」，黃國峰則說.林佳龍參選人的這則臉書貼文不知道是不是小編又自作 主張、文字表達不夠精確？總統蔡英文的20萬戶社宅目標裡，有8萬戶就是林佳龍口中 「魚目混珠」的包租代管，今年中央還投入300億元做「擴大租金補貼專案計畫」， 相信中央也不可能矇騙，他重申道，對民眾而言，所有的政策支出都是來自納稅人的 錢，中央、地方本就承擔不同分工與角色，新北與中央在社宅合作愉快，奉勸林佳龍 參選人搞清楚狀況與法令、不要隨口胡說八道。

另外，針對連日遭控賣板橋社宅一事，黃國峰表示，板橋區民權段公辦都更的分回房舍，早在今年六月已對外說明「沒有要標售」，一切循程序逐步驗收點交，目前仍在 實施者修繕階段，近日卻被刻意加油添醋、冷飯熱炒，指控即將標售，根本莫名其 妙!林佳龍參選人當初賣台中北屯社宅用地時需要上網公告、依法實價登錄，新北市 政府若真標售哪能不公告?請林佳龍參選人不要成日造謠，連政府機關依法行政的基 本倫理都不放過。

黃國峰直言，既然參選新北就請好好了解新北，樂見有更多好的政策在新北實現，但林佳龍宣布參選已近1個月、距離投票日也不到100天了，卻還在張飛打岳飛、總是講錯話，一下把八里講成萬里、一下把蘆洲的鴨母港溝搬到板橋，市府團隊有時還得先澄清他的烏龍再回應他的錯誤，實在莫名奇妙，市民的支持值得候選人用心爭取，奉勸林佳龍參選人多做功課、少噴口水，新北市的1032里記不住，至少把新北29區記熟。