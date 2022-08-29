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快訊／侯友宜競辦成立！發言人團隊曝光　張其強任執行長

▲▼新北市長交接典禮，觀旅局長張其強。（圖／記者林敬旻攝）

▲前市府副秘書長張其強擔任侯友宜競選辦公室執行長。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜競選辦公室今（29）日公布首波團隊名單，將由三名出身基層、深耕新北、平均不到30歲的青年擔任發言人，以及選舉辦公室執行長，將由已經請辭獲准的前市府副秘書長張其強擔任。

侯友宜發布首波競選團隊成員，張其強曾任新北市新聞局長、觀旅局長，任職期間，和迪士尼、寶可夢等全球品牌，合作新北市國際大型活動，並成功打造「淡蘭古道」和「青春山海線」等新北旅遊品牌，曾獲2020年全國《百大MVP經理人》。

侯友宜表示，「侯侯做代誌（好好做事情）」是他一生從事公職、為民服務的核心精神，年輕世代發言人將帶來新的聲音與觀點，一同促進新北市正向改變，「改變要有勇氣，更要有機會」，團隊將持續推進各項市政，讓新北「好，還要更好，台灣共好」。

至於三名發言人，最年輕的陳柏翰僅24歲，政治大學歷史系畢業，目前就讀台大歷史研究所，曾任國民黨青年團總團長，長期關心青年議題，並身兼國民黨18歲公民權修憲複決推動小組組長，力拚年底複決通過，落實世代共榮；土生土長淡水人的他，同時也是新北市議員陳偉杰服務處主任，在第一線協助民眾陳情案，並舉辦會勘、協調會，推動地方建設。

▲侯友宜競選辦公室發言人團隊。（圖／侯友宜競辦提供）

▲侯友宜競選辦公室發言人團隊。（圖／侯友宜競辦提供）

34歲的王敏旭為資深媒體人，世新大學新聞系畢業後，便投入新聞志業，長年主跑新北市府會、地方及黨政新聞，並定居在板橋，熟稔新北各項市政及建設議題；29歲的吳亮賢生長於中和，現居泰山，為道地新北人，政治大學中文系畢業，具合格教師證，曾在國、高中任教，後因志向投入新聞業，主跑新北市府會、地方及黨政新聞。

侯友宜選舉辦公室表示，侯市長從事公職42年以來，在每個崗位都秉持為民服務、「少說多做，做了再說」的行事準則，也就是侯市長不斷強調的「侯侯做代誌」，團隊發言人都是深耕新北、從基層打拚的青年，將以最貼近市民的角度，反映市民的聲音，和民眾站在一起，逗陣來打拚。

侯友宜選舉辦公室表示，侯市長過去4年任內，推動五股垃圾山整頓、新泰塭仔圳重劃、捷運軌道工程、蘆洲南北側開發、淡北道路以及新莊板橋三重行政中心等諸多重大建設，翻轉沉痾已久的地方弊病，打造安居樂業的生活環境，更擘劃10年為期的2030市政願景，持續建設新北市成為「北台灣中心點」。

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