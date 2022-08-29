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賴清德「備戰2024辦公室」曝光　離總統府不到500公尺

緊鄰總統府不到500公尺的永裕大廈，8月起陸續有民進黨要角進出，讓賴清德府外辦公室的運作因此曝光。

▲緊鄰總統府不到500公尺的永裕大廈，8月起陸續有民進黨要角進出，讓賴清德府外辦公室的運作因此曝光。

圖文／鏡週刊

年底九合一大選倒數，本刊掌握，副總統賴清德近日在總統府外籌設辦公室，廣納黨內要角參與，而挺賴支持者號召成立的「信賴台灣願景協會」也以此處作為籌備處，此外，近2個月他還密集邀前任部會首長及民間學者對國政願景交換意見。由於賴是綠營2024總統接班熱門人選，種種動作都予人備戰下一步的政治想像。

距離總統府不到500公尺的一處商業大樓，8月起，密集有民進黨人士低調現身，包括副總統賴清德辦公室幕僚、黨內要角、派系人士等，不斷穿梭進出大樓內的商辦，聚集在此開會、策劃未來的工作項目。

▼本刊直擊賴清德府外辦公室位於博愛路永裕大廈5樓商辦空間，占地約40坪。

本刊直擊賴清德府外辦公室位於博愛路永裕大廈5樓商辦空間，占地約40坪。

本刊掌握，這棟位於台北市博愛路、名為「永裕大廈」的5樓商辦空間，正是賴清德近期在總統府外籌設的辦公室，經多日裝修，人員已陸續進駐，並在八月開始運作；這裡同時也是民間挺賴支持者籌辦「信賴台灣願景協會」的籌備處，該協會以關注台灣安全、環境永續、社會關懷等議題為宗旨，預計9月向政府立案登記。由於賴清德是民進黨角逐2024總統大位的熱門人選，此一舉動格外引人矚目。

▼去年底4大公投期間，賴清德在各地跑了上百場的宣講說明會。新成立的府外辦公室現階段重點工作定調是年底全國輔選。

去年底4大公投期間，賴清德在各地跑了上百場的宣講說明會。新成立的府外辦公室現階段重點工作定調是年底全國輔選。（翻攝賴清德臉書）

本刊調查，賴清德新設的這處府外辦公室，占地約40坪，目前正職人員6人，負責統籌的是賴清德副總統辦公室副主任黃建嘉，黨政人士透露，黃建嘉8月底已向總統府遞出辭呈，9月開始將全職負責辦公室的運作及業務。

對於賴清德籌設辦公室又納入黨內大咖，少數知情的黨內人士不禁私下熱議，「賴已悄悄啟動2024選舉布局了！」

親賴人士接受本刊採訪則表示，這間府外辦公室是由民間串連設立的「信賴台灣願景協會」籌備處，目的是為籌辦成立協會，他們只是借用此空間作為賴與各地參選人、支持者的聯繫窗口，主要工作是協助年底全國輔選；儘管辦公室未正式命名，但賴系人馬目前暫時將其稱為「願景辦公室」。

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