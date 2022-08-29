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九合一登記！藍鎖定3縣市拚光復　綠2戰場若輸「蔡英文恐丟黨主席」

▲▼民進黨全代會,蔡英文主席與行政院長蘇貞昌帶領所有縣市長候選人以及現任執政縣市長同台。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨全代會，身兼黨主席的總統蔡英文與行政院長蘇貞昌帶領所有縣市長候選人以及現任執政縣市長同台。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

九合一大選倒數89天，29日起受理候選人登記參選，儘管因疫情影響，各方腳步放到最慢，但選戰依舊相當熱絡。國民黨方面，黨主席朱立倫曾喊出「目標十六席、六都過半」，鎖定台北市、桃園市、新竹市力拚光復；而民進黨的主要戰場落在北、桃二都，甚至攸關兼任黨主席的總統蔡英文是否辭黨主席。

國民黨全國黨代表大會28日於桃園國立體育大學綜合體育館舉行，朱立倫率九合一大選參選人一起登台，營造團結氣勢；不過，在此之前，黨內傳出有勢力不滿此次大選提名，有「反朱」聲音在隱隱躁動。事實上，藍營在縣市長布局之初就出現紛擾，諸多縣市出現分裂，包括苗栗縣、基隆市最終仍無法順利整合，而連江縣的部分，則是通過由副縣長王忠銘與前地政局長曹爾元二人共同角逐。

▲▼國民黨全代會,在黨主席朱立倫帶領下,黨提名直轄市市長及縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨全代會，在黨主席朱立倫帶領下，黨提名直轄市市長及縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）

不過，整體看來，在民進黨陣營接連發生林智堅論文抄襲案、新竹棒球場等負面事件後，國民黨選情逐步趨於穩定；而重中之重的台北市及桃園市，近來在選戰議題掌握上也都漸入佳境，加上擁有現任優勢的新北市、台中市兩大母雞侯友宜、盧秀燕，年底若成功拿下台北、桃園，國民黨就可達成「14＋2」，以及六都過半的目標。

在民進黨方面，除了想穩住原本執政的7個縣市，最關鍵的勝選指標，還是在台北市長、桃園市長二場戰役。綠營立委私下表示，如果「台北贏、桃園贏」，代表民進黨大勝；第二，如果「台北贏、桃園輸」，代表民進黨小贏，雖然丟掉桃園，但拿下具指標意義的首都；第三，如果「台北輸、桃園贏」，則代表民進黨維持平盤；第四，如果「台北輸、桃園也輸」，那就代表民進黨大輸，而這就可能攸關蔡英文是否請辭。

除了原有的藍綠對決，小黨這回也沒缺席。民眾黨主席柯文哲台北市長任期屆滿，本次九合一分別在桃園市、新竹市、宜蘭縣派出立委賴香伶、立委高虹安參及黨團主任陳琬惠，而首都則力挺前副市長黃珊珊，盼能再搶中間選票，也為柯文哲的2024總統大選鋪路。

在時代力量方面，也是首度參加縣市長選舉，包括基隆市議員陳薇仲參選基隆市長、苗栗縣議員宋國鼎參選苗栗縣長，屏東縣長則有屏東黨部主委詹智鈞挑戰。

根據中央選舉委員會選舉公告，九合一選舉的部分，投票時間從上午8點起至下午4點為止，預估選舉人數將近1930萬人，將選出1萬1023位地方公職人員，並預計在全國設置1萬7648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員。

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