中國正同時建造5艘驅逐艦！日媒：加強施壓台灣

▲中國至少同時建造5艘「052D驅逐艦」。（圖／翻攝自微博用戶@lyman2003）



文／中央社

日本經濟新聞報導，中國正在建造5艘最新型的飛彈驅逐艦，企圖武統台灣，並加速增強海軍能力，擴大軍備。台灣、釣魚台周邊海域的軍事壓力勢必增強。

報導說，中國的微博8月下旬有網友上傳在中國大連市正建造5艘飛彈驅逐艦的照片。中國官媒環球時報英文版報導，中國海軍正在大連建造5艘052D型驅逐艦。香港南華早報報導，中國正在建造的是052D型，或者是將此改良的052DL型驅逐艦。

日本經濟新聞取得8月下旬拍攝的照片顯示，在中國造船龍頭、中國船舶集團（CSSC）大連造船廠有5艘船體，作業員正在進行建造作業，其中有2艘船體幾已建造完成。

歐洲的海軍專業媒體、海軍新聞（Naval News）報導，位於上海市的中國船舶集團（CSSC）旗下的江南造船至少正在建造一艘驅逐艦。該媒體指出，預料總計有6艘驅逐艦不久後將加入中國海軍。中國海軍並未公布一連串的建造計畫。

海軍新聞指出，中國目前052D型及052DL型驅逐艦總計有25艘服役。包含其他型的驅逐艦在內，2019年投入10艘、2021年8艘驅逐艦。

中國的052D型驅逐艦是仿美國的神盾艦建造的，刷新052C型，成為最新型的驅逐艦，防空能力強，可用於護衛航空母艦。美國擁有11個航空母艦打擊群，由多艘神盾艦、潛艦護衛。

日經報導說，中國國家主席習近平的領導階層為了統一台灣，武力犯台，很可能投入目前所擁有的3艘航空母艦，而052D型等的驅逐艦可能用於護衛航空母艦。

052D型的垂直發射系統（VLS）可搭載巡弋飛彈。不僅具有守護航空母艦的防禦力，也具有精準攻擊台灣本島的能力。

日本防衛省（相當於國防部）防衛研究所的區域研究部長（主任）門間理良表示，台灣軍方一定要具備足以防範來自中國大陸、軍機發射的飛彈攻擊及來自多方的海上攻擊。台灣的負擔勢必增加。

報導說，中國可能增加部署航空母艦。華府智庫戰略暨預算評估中心（CSBA）7月的報告指出，研判中國將確保充分的資金以便在2031年之前擁有5艘航空母艦以及逾60艘巡洋艦及驅逐艦。

今年6月中國新建的航母「福建艦」下水，加上從烏克蘭購得後改造的「遼寧艦」與首艘中國國產航母「山東艦」等形成3艘航母體制。相關人士透露，山東號從3月下旬到7月之間，在大連的造船廠進行檢修，重新部署。

美國印太司令部推估，2025年在遠東地區，中美的軍事平衡將完全逆轉，差距將擴大。