慎入！大貨車疑闖紅燈未減速　直行騎士頭遭輾「腦漿四溢」

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

昨（27）日臉書社團「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段驚悚影片，25日下午3時50分位於66東西向快速道路，一輛大貨車行經東向新榮路與南向路口時，疑似左轉後闖紅燈，導致機車騎士閃避不及打滑摔倒，遭貨車當場輾斃，引發網友熱論。楊梅分局表示，雙方酒測值為0，詳細肇事原因還有待釐清。

▲25日一輛大貨車闖紅燈撞上綠燈直行機車騎士，男子頭部遭輾身亡。（圖／翻攝自八卦村-行車紀錄器影片上傳中心臉書）

▲肇事貨車。（圖／記者楊熾興翻攝）

影片中可以看見，這輛大貨車左轉行經路口後，沒有停等的情況下直接闖紅燈，綠燈直行的機車騎士見狀立即煞車打滑，滾入貨車車底，遭輾過爆頭不幸身亡。一旁的民眾則是目擊驚悚過程，嚇得頻頻撇頭拒看。另外也有車輛的行車紀錄器近距離拍下騎士腦漿四溢的慘況。

楊梅分局說明，34歲的大貨車駕駛林姓男子左轉新榮路時，與53歲的機車騎士戴姓男子發生車禍，戴男頭部受到重創送醫急救仍宣告不治，雙方經呼氣及抽血檢測酒測值均為0，整起事故詳細發生原因尚待警方調查釐清中。

▲▼機車騎士頭部遭輾壓，送醫急救後仍宣告不治。（圖／翻攝自八卦村-行車紀錄器影片上傳中心臉書、記者楊熾興翻攝）

恐怖影片曝光後，許多網友紛紛留言砲轟「貨車闖紅燈真的是沒在看路的」、「這邊常常有大車小車在闖紅燈，不是闖左轉就是闖迴轉」、「路口還是減速保命比較實在」、「過路口不停在開害自己也害別人」、「闖紅燈視同謀殺」。

也有網友指出，此路段左轉後可能因為有視線死角，所以較多駕駛未注意到號誌便直行，「這種路口很容易誤判，綠燈轉彎油門直吹下去就忘記前面的紅燈」、「騎士還是要多點防衛駕駛的觀念，過路口減個速，不差那點時間。」