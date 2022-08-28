國4轎車撞破護欄翻覆！車內竟塞6人...駕駛：突然打滑

▲國道4號清水段今凌晨發生車禍。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

國道4號清水段28日凌晨發生一起車禍，一輛轎車疑天雨路滑失控撞破護欄，隨後車輛翻覆四輪朝天卡在邊坡，造成車輛嚴重毀損，幸車內的2男4女僅受輕傷，無生命危險。一度傳出本起車禍駕駛為16歲少年，是無照駕駛；國道警方指出，經查，謝姓駕駛為成年人、有駕照，至於車內乘坐6人恐涉及超載，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。詳細車禍原因及經過，警方正釐清調查。

警方調查，謝姓男子（22歲）開車載著5名乘客，於今日凌晨1時50分許行經國道4號西向4.8公里處時，自撞內線護欄後失控翻覆於外側路肩，共造成6人輕傷，分送台中大甲光田醫院及李綜合醫院治療。

根據現場照片顯示，轎車車頭毀損變形，四輪朝天倒在草地上，撞擊力道猛烈，護欄被撞至V字型，車體零件散落一地。謝姓駕駛表示，當時車速約100公里，未料車子突然打滑，才會發生車禍。

▲▼轎車衝破護欄四輪朝天。（圖／民眾提供）

國道警方表示，事故於今凌晨2時42分排除狀況，對謝姓駕駛實施酒測無酒精反應。肇事原因仍在釐清中，本案車內乘客人數部分，若經查超過核定數額屬實，依道路交通管理除罰條例第30條1項4款處汽駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方呼籲，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

