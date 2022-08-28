快訊／高雄連4天爆停電！禍首又換了…這次是「天公伯」害的

▲高雄下午下起大雷雨，燕巢區一帶因雷雨導致線路燒損停電。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

午後雷陣雨發展旺盛，高雄市今(28日)下午下起大雷雨。有網友在臉書上發問，表示稍早燕巢區打雷後就停電，不知災情如何。台電證實，線路分支開關因大雷雨關係導致燒損，更新熔絲後已於下午3點35分全線復電完成。

台電表示，下午2點51分接獲民眾通報，燕巢區中興路64巷117弄一帶停電，經現場勘查，發現是線路分支開關因大雷雨關係導致燒損，更新熔絲後已於下午3點35分全線復電完成。

台電指出，因僅跳脫一相(現場為3相線路)，實際應該只有幾戶3相用電的用戶受影響，一般戶的用電是單相，不受影響。至於受影響戶數，必須清查系統上才能了解3相用戶數。

事實上，左營區一帶在25、26日傳出停電，台電揪出白蟻是禍首，因咬穿電纜造成跳脫。沒想到27日清晨，有網友表示被熱醒，台電證實，鼓山變電所因饋線遭松鼠碰觸，造成8416戶停電。加上今日燕巢因雷雨導致線路燒損，已是連續4天停電。

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