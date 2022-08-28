寵物政策開打！「超凶」前主播批黃捷：把自己當高雄女王？

▲國民黨左楠區高雄市議員參選人白喬茵 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前提出寵物政策，遭市議員黃捷指控抄襲她在2021年召開公聽會提出的建議；不過柯志恩還原38頁會議記錄，質疑黃捷才是收割會議上學者專家的政見，且她的政見明確指出參考「動督盟」。黃捷重砲再回批柯，偷懶收割現成成果還這麼大聲，「臉皮簡直比我們壽山動物園的大象阿里還厚」，而國民黨左楠區市議員參選人白喬茵加入戰局，批黃捷「把自己當高雄女王了是不是」。

白喬茵在28日臉書發文，質疑柯志恩提出寵物政策，黃捷高雄市議員馬上跳出來說抄襲她的，「ㄜ…真的是把自己當高雄女王了是不是？全高雄的寵物只有你能關心啊？我知道你很正、粉很多，但膨脹自己到這種程度我真的佩服！其實可以考慮不要選議員，直接挑戰市長，廣大的高雄市民和貓貓狗狗們都需要泥」。

白喬茵建議黃捷，「可以提議爾後公聽會統統「封存」，反正民進黨這麼愛封存，疫苗也封存、論文也封存，公聽會也封存30年好了！才不會說人家抄你的。其實細看公聽會內容，你其實也沒發表什麼高見，最有見地的大概就這兩句：『簡議員本身是狗奴 』，『大家肚子餓了討論到這裡』」 。

▲黃捷砲轟柯志恩，臉皮比大象阿里還厚。（圖／記者賴文萱攝、壽山動物園提供、記者賴文萱翻攝）

高雄市議員黃捷27日指控，看到柯志恩發表寵物政策，頓時覺得眼熟，原來從問題現況到政策建議全都是抄她的公聽會內容。不過柯志恩團隊反擊，認為黃捷議員似乎覺得開了場公聽會，就可以把學者專家、動保團體所動保政策納為己有。

柯志恩在28日早上又怒嗆黃捷「不要自我貼金」，她強調，黃捷議員不應該收割動保團體和學者專家的政見，把動保前輩的智慧結晶占為己有。事實上，她的政見文字上就明確指出參考「動督盟」。

柯志恩說，可以理解黃捷議員因為選舉想蹭話題、搏版面，但收割動保團體的心血，只開過一場公聽會就把別人推動多年的動保理念據為己有，把公共利益變成個人利益，還大言不慚的說都是「她的政策」，這種做法實令人無法苟同。