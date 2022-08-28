家暴通報案逐年增加　南投YMCA主辦防暴音樂會宣導防治

▲南投防暴音樂會於工藝研究中心舉辦。（圖／翻攝「南投兒少讚」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

依據衛福部保護資訊系統統計，南投縣110年家庭暴力通報案件共計3418件，今年1至7月本縣家暴案件已達2011件，通報案件逐年增加；而每年6月為「家庭暴力防治月」，縣政府委託南投縣基督教青年會（南投YMCA）辦理家庭暴力防治月宣導活動，礙於新冠肺炎疫情肆虐而延期2個月，希望喚起民眾對家暴防治議題的重視、增強對求助資源的了解，深植暴力零容忍的觀念。

「2022 DO RE MI‧譜出愛，防暴音樂會」昨天於國立臺灣工藝研究發展中心舉行：藉由音樂及表演，以及泡泡秀、草地野餐及風車彩繪等親子活動，讓更多家庭走出戶外，透過一起聆聽音樂、欣賞表演及參與活動，促進家庭良性互動經驗，並透過趣味闖關遊戲與相關社福單位宣導，傳遞正向希望能量。

縣府指出，全縣去年成人家庭暴力案件有2819件、兒少保護案件599件，今年1至7月成人家庭暴力案件已有1700件、兒少保護案件311件，一方面顯示民眾對家暴議題的重視及防暴意識的提升，增進被害人求助正式資源的意願，另一方面也表示家暴防治工作刻不容緩，仍有身處於家庭暴力環境的被害人需要關心與協助。

縣府表示，自民國98年起委託南投YMCA提供家暴被害人服務至今，曾多次辦理大型家暴防治宣導倡議活動，本次期待藉由多元化的活動形式和集結在地網絡資源，號召社區民眾共同宣揚家暴防治概念，增強民眾對求助資源的了解，以建立良善的社區支持力量。