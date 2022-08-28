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土地公神蹟！託夢「五爪金龍」欽定雕刻師　主委驚嘆：真有這人　

記者吳奕靖／高雄報導

由台灣福德正神全國聯合總會舉辦的全國路巡活動即將在十月份登場，舉辦這次活動的林園東林福德廟先辦了一場「玉旨開光」儀式，福德廟裏頭的土地公託夢要主委雕刻一個玉旨，還指定一名他從未聽過名字的雕刻師李昱進，讓主委睡醒後大傷腦筋，不過最後還真有其人，順利完成土地公交付的任務，不過這件事也讓廟方大為嘖嘖稱奇。

▲林園東林福德廟的玉旨，是福德正神託夢指示要雕刻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林園東林福德廟的玉旨，是福德正神託夢指示要雕刻，28日舉辦開光儀式        。（圖／記者吳奕靖攝）

28日清晨7點，林園東林福德廟的廣場法師吹起號角，廟內的主委帶頭隨著鼓聲，依照傳統古禮要進行開光儀式，開光的並非是神尊，而是福德正神託夢指示的玉旨，歷經1個多小時的科儀，主委把金色的玉旨放到了土地公神位旁邊，整個儀式才算正式結束。

▲林園東林福德廟的玉旨，是福德正神託夢指示要雕刻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林園東林福德廟的玉旨是五爪金龍圖樣，相當霸氣 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林園東林福德廟的玉旨，是福德正神託夢指示要雕刻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林園東林福德廟的玉旨，是福德正神託夢指示要雕刻 。（圖／記者吳奕靖攝）

這個玉旨是為了在十月份時「台灣福德正神全國聯合總會」要舉辦福德正神全國路巡活動而雕刻的，仔細看看玉旨，是一塊檜木雕刻後再貼上金箔，玉旨上有一條相當霸氣的龍圖騰，東林福德廟主委、台灣福德正神總會全國聯合會的理事長林寶祥就說，玉旨上的龍很不一樣，因為是「五爪金龍」，相傳五爪金龍是只有皇帝才能使用，同時也是龍族的最高領袖，而一般常見的四爪金龍是屬於蟒龍，所以顯見東林福德廟的土地公的神位相當崇高。

林寶祥說，當初會雕刻玉旨，是因為福德正神託夢指示「玉皇大帝有下令要刻玉旨」，而且「福德正神有交代要由一名雕刻師李昱進來完成，找好久，我也不知道這個老師在哪裡，後來才找到他，而這個老師真的很難找，是在學校教雕刻的，聽說是國師級」。林寶祥透露，夢醒的時候，自己也一頭霧水，也沒聽過這個雕刻師，後來福德正神又降駕指示，大家才確認真有此事，最後真的找到這名雕刻師的時候，大家對福德正神的「神蹟顯赫」更加信服。

雕刻師李昱進是國寶級師傅，去年還榮獲全國模範勞工，已經有40年的雕刻經驗，光是神像作品在各地廟宇已經有1萬多尊，從小在小琉球的漁村長大，一直對雕刻很有興趣，直到國中才拜師學藝，而7年前在高雄市文化中心舉辦過個人作品展。

▲林園東林福德廟的玉旨，是福德正神託夢指示要雕刻 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林園東林福德廟的玉旨，是福德正神託夢指示要雕刻 。（圖／記者吳奕靖攝）

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