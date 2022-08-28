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4成青少年曾偷買酒！　立委促修法「網路販酒」讓NGO怒批殺人元凶

▲▼喝酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲立委促修法開放網路販酒，讓NGO團體憂心加劇青少年偷買酒情況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李姿慧／台北報導

立委8月30日將召開「修正《菸酒管理法》第30條，開放網路販酒」公聽會，打算修法開放網路賣酒，引發NGO質疑恐成殺人元凶，臺灣酒駕防制社會關懷協會、臺灣成癮學會、臺灣酒害防治協會聯合發表嚴正聲明，強調「基於保護兒少身心健康與杜絕酒精危害，極力反對開放網路販酒」。

我國青少年飲酒現象令人憂心，根據2019年國健署青少年健康行為調查報告指出，青少年曾經喝酒比例超過7成，超過4成都是自行購買。消基會於2013年進行秘密客調查，8成商店違規賣酒給青少年，14縣市與4大超商全淪陷，實體通路與商店為青少年取得酒品主要管道。

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根據兒少法規定「兒童及少年不得吸菸、飲酒、嚼檳榔。任何人均不得販賣、交付或供應該物質、物品予兒童及少年」，但今年3月新北市淡水地區發生16歲高中生，與同學在餐廳喝酒慶生後，帶著酒意跳進淡水河溺斃，該餐廳業者違法販售酒品給青少年。

臺灣酒駕防制社會關懷協會、臺灣成癮學會、臺灣酒害防治協會聯合發表嚴正聲明指出，青少年飲酒會導致妨礙腦部發育、記憶力專注力下降、生殖系統病變、影響睡眠、肥胖與酒精成癮等問題，青少年大腦尚未成熟，飲酒容易造成暴飲並導致傷亡。

三大協會聲明表示，根據2012年WHO公布，全球約130萬名青少年死亡，飲酒為死亡主因之一；美國國家酒精濫用與酒癮研究院(NIAAA)資料顯示，14歲開始飲酒會比21歲以後開始飲酒，酒精成癮的風險為成人的7倍；此外，我國近5年因酒駕違規交通事故造成青少年死傷人數達1,211人，占比還逐年增加。青少年的身心健康，關係著國家與社會的繁榮與進步，酒精對青少年之危害，為國家安全問題。

▲▼新北警酒駕取締。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲國內酒駕事件頻傳。（圖／記者陳雕文翻攝）

如今有立委8月30日將召開「修正《菸酒管理法》第30條，開放網路販酒」公聽會，讓三大協會憂心不已，協會強調，主張開放網路販酒之立委與業者提出「網路科技進步得以身分辨識、許多國家採取輔以管制機制方式開放網路販酒」等主張，但實際上難以把關購買者身分，恐怕將成殺人元凶。

協會嚴正提出4大聲明，包括第一，金管會提出信用卡或是電子支付，無法辨識購買者年齡；第二，2012年美國進行未成年人網路購買酒品調查，45%未成年人可成功購得；第三，WHO針對減少酒害政策中提出要監管和限制酒精的可得性，特别是向青少年銷售；第四，開放網路販酒之國家，各自訂定該國酒精政策與相關法律，限制販售時間、場所、銷售方式等。

三大協會強調，如今，我國現有販酒通路與業者，許多未落實執行年齡識別驗證，「一旦開放網路販酒，增加青少年取得酒品之高風險，無疑是開倒車，對青少年造成酒害與酒駕嚴重破口。」

協會表示，某網路電商於今年1月，大肆於網路違法開賣酒品，主管機關累次開罰，該業者我行我素，公然挑戰公權力。網路販酒就是違法，業者藐視法律膽大妄為，如今在業者極力遊說與立委力促修法下，只著眼商業利益，無視酒精對青少年身心危害，正一步步侵蝕國家基石。本會在此表達反對網路開放販酒之立場，呼籲國人嚴正關切此議題。

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