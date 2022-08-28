你絕對猜不到功能的A‘ Design得獎作品　咖啡膠囊排列出超級蛋形雕塑

文／瘋設計

A ‘ Design Awards ——旨在促進和表彰所有國家和所有創意學科的最佳設計作品。該獎項有 100 個主要類別，包括建築、建築和結構設計、 室內空間和展覽設計、家具設計，以及與照明、景觀、建築材料……等類別。今年的版本現已開放，設計師可以在這裡註冊報名。

在 2021-2022 年的版本中，來自 114 個國家的 2,022 名獲獎者在 110 個不同的設計學科中獲獎。這些參賽作品不僅獲得了獎勵，且獲得了全面且廣泛的認可、可信度、宣傳和全球知名度。在評選過程中，所有提交的作品都經過由知名學者、媒體、創意設計專業人士和經驗豐富的企業家組成的評審團仔細評估。

A’ Design Award and Competition（以下簡稱 A’ Design Award）相信「藝術孕育未來」（Ars Futura Cultura）──「美好的未來，由好藝術、好設計與好技術共同塑造」。本文選出 2021~2022 年優秀獲獎作品中， 20 件編輯也嘆為觀止的精選佳作。一起來欣賞好設計，如何為我們生活的不同面向，帶來嶄新與美好的可能吧！

1. 超級蛋形雕塑裝置

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Superegg 代表了一次性咖啡膠囊的快速倍增，象徵著人類的便利及其對環境的影響。正如數學家Gabriel Lame所記錄的那樣，紋理幾何超埃格形狀似乎懸浮在地面上，點綴著隨機丟棄的咖啡膠囊，排列成完美的線條。

2. 太陽能天空步道， 高能啟動人行天橋

像北京這樣的世界大都市有大量的人行天橋穿過繁忙的交通幹道。它們往往沒有吸引力，降低了整體城市印象。設計師的想法是用美觀的發電光伏元件覆蓋人行天橋，並將其轉變為有吸引力的城市景點，這不僅是可持續的，而且創造了一種雕塑多樣性，成為城市景觀中的引人注目。人行天橋下的電動汽車或電動自行車充電站直接在現場使用太陽能。

3. K11 博物館購物中心

K11 與來自不同學科和文化的100種創意力量一起重振購物中心，使 K11 MUSEA 成為文化的矽谷，並將藝術，建築，設計，可持續性和各種形式的文化注入新消費者的日常生活中。核心是一個35米高的中庭，被稱為歌劇院，它擁有數百個可程式設計聚光燈，類似於一個星系，喚起好奇心和創造力，以星系和神秘的恆星體的形式出現。

4. Akira Nakagomi 的防疫隔板

由於 Covid19 的影響，生活空間中需要許多分區，以防口沫橫飛，保持安全隔離。

通常這些分隔板是臨時且設計成本低廉。因此，設計師決定開發一款兼具美學和功能的產品，就像一件藝術品，將因新冠疫情需要的舉措，轉變成為我們生活添彩的產品。此外，他們的目標是創造一種能夠像藝術品一樣為空間增添色彩的產品，而不是在疫情結束之後變得不必要的廢物...

來源／A’ Design Award 官網



（完整文章請看瘋設計）

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