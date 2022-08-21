苑裡「鬼門關夜市」8／26開市　燈海、傘海添亮點

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮市場每年農曆7月29日都會舉辦普度，吸引大批攤販進駐，還會引來大批外地遊客，這個夜市一年只開一次，算是全台最特殊的限定版「鬼門關夜市」，去年因為疫情停辦，今年疫情稍緩，苑裡鎮公所表示今年將恢復舉辦，還增加設置燈海與雨傘海等裝置藝術，增添「鬼門關大夜市」的亮點。

▲苗栗苑裡鬼門關夜市於8月26日恢復舉辦，鎮公所在苑裡火車站和夜市路段增設燈海、雨傘海增添藝術元素。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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以往每年鬼門關前的夜市總是吸引滿滿人潮，擠滿苑裡鎮市區，市區往苑裡火車站的主要道路幾乎被塞爆，尤其火車站前的為公路更是爆滿的攤販和人潮，還要警方出動協助管制交通，歷年估計當天外來攤販超過300攤，遊客超過6000人，比跨年或農曆春節還熱鬧，應該是苑裡鎮一整年當中人潮最多的一天。

苑裡鎮長劉秋東說，去年因為疫情停辦普渡，今年「鬼門關夜市」在8月26日晚間熱鬧登場，市場管委會已經申請路權封街辦普渡，鎮公所也把往年設置在苑裡體育場周邊的裝置藝術，移置到火車站前廣場和夜市路段的為公路上，為今年的「鬼門關夜市」增加藝術元素，漂浮雨傘、冰條燈等裝置將近完成，民眾也可以輕鬆逛夜市，還可以感受到濃濃的節慶氣氛，也讓好兄弟在陽間最後假期逛完熱鬧夜市後返回陰間。

當地耆老說，苑裡鎮市區普渡、夜市活動已由來已久，早期是在地市場商家、攤販，每逢農曆7月底前辦理一場普渡、祭拜「好兄弟」，夜晚還有戲班表演，近幾年因網路宣傳，知名度更是上漲，外縣市遊客慕名前來，也吸引更多攤商進駐，為公路自苑裡火車站前延伸到世界路口，整晚燈火通明、人聲鼎沸，逐漸發展成為農曆7月苑裡地方特色的活動。

▲農曆7月29日苗栗苑裡鬼門關夜市每年吸引超過300攤商和6000遊客，已經成為地方特色活動，去年因疫情停辦。（圖／資料畫面）