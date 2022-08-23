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蘑菇做成建築？創新建材不用靠新技術或複雜材料

文／瘋設計

建築源於材料。在結構、光線、互動和舒適之間，材料塑造了我們的各式空間體驗。越來越多的建築師和設計師正在研究用自然元素製成的複合材料的可能性，並引入各種組裝和施工技術，玩出建材新花樣。

其中，真菌無處不在。在空氣、水中，在我們的身體裡、樹上，抑或是在我們浴室的天花板上、在地下。它們可以是蘑菇（可食用、藥用、致幻或劇毒），也可以是其他更簡單的形式，例如黴菌。它們可能引發疾病；但它們也可以產生抗生素藥物，或幫助發酵令人驚嘆的奶酪和麵包。如果，將它們作為包裝和建築材料做使用呢？原來除了建築結構外，菌絲體還具有用於隔熱和隔音的潛力嗎？

▲真菌是大自然的主要回收者。它們產生的酶有助於有機物的降解，將其轉化為礦物質。

通常，真菌這種生命形式在陰涼潮濕的環境中生長最好。如冰山一角，真菌的可見部分只代表它的一小部分。例如，在地表以下，蘑菇會長出長長的線狀根，稱為菌絲體。這些是極細的白色細絲，向各個方向發展，形成快速增長的複雜網。

當真菌被植入合適的位置時，菌絲體就像膠水一樣，將基質粘合起來，並將其轉化為固體塊。這種基材可以由鋸末、磨碎的木材、稻草、各種農業殘留物或其他類似材料組成，否則這些材料可能會被浪費掉。

根據菌絲體菌株和所使用的基材，最終產品可以模製成絕緣板、家具、配件、織物、包裝材料，甚至磚塊，它們具有良好的熱學和聲學特性以及強烈的防火性能。科學研究顯示，就物理和機械性而言，基於菌絲體的材料類似於發泡聚苯乙烯（通常稱為聚苯乙烯泡沫塑料），但具有更高的生物降解性。

「除了木質纖維素基質外，基於菌絲體的生物複合材料的特性還受到所選真菌種類及其持續生長的強烈影響。因此，菌絲體本身的稠度反過來又受到基質的組成和結構的影響....

Source｜ArchDaily、Ecovative

（完整文章請看瘋設計

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