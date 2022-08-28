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嘉義市棒球日表揚基層教練　11位教練受頒「棒球推手獎」

▲▼ 嘉義市棒球日 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市棒球日  。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉農棒球隊威震甲子園，是嘉義市棒球的驕傲，嘉義市2014訂定821為嘉義市的棒球日，21日由市長黃敏惠在這個具有傳統意義的日子表揚學校的棒球隊教練長期的付出，為嘉義市國中小、高中職、大學等11所學校教練頒發「棒球推手獎」，黃敏惠市長勉勵教練們能繼續深耕嘉義，再創嘉義棒球奇蹟。

▲▼ 嘉義市棒球日 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，嘉農棒球隊是嘉義學校棒球隊的驕傲，永不放棄的精神讓人津津樂道，因此我們訂定這個節日，藉由推廣棒球文化，讓孩子能夠愛上運動，也特別表揚這些為學校棒球扎根、默默付出的績優教練，其中國小有5位教練受獎，國中有4位、高中及大學各有1位，共計有11位教練受頒「棒球推手獎」，感謝各位教練、學校的付出與努力，讓棒球成為嘉義市重要的特色之一。

▲▼ 嘉義市棒球日 。（圖／嘉義市政府提供）

其中民生國中李文傳教練帶領球隊分別於97年、106年及109年國中棒球軟式組全國賽榮獲第一名的佳績，並將參與金龍盃全國青少棒菁英賽事，期待能再創佳績。又如世賢國小蕭安志教練教學認真，勤教勤練，循序漸進地為學生棒球技能扎根，現今職棒樂天隊的蘇俊璋正是蕭教練的學生，其他教練也都是不辭辛勞，默默付出，在基層棒球上不斷耕耘，培養出無數優秀選手。

▲▼ 嘉義市棒球日 。（圖／嘉義市政府提供）

今日現場活動首先播出各校棒球隊練習及比賽的精彩畫面，讓大家感受一下小選手們辛苦的練習情形及比賽時的英姿。此外，更邀請世賢國小棒球隊精彩且充滿激勵士氣的Hand Clap開場戰舞表演，小選手們鬥志高昂，吹響了勝利的號角；黃敏惠市長更化身投手投出勝利的一球，並勉勵孩子們用KANO永不放棄的精神繼續努力！

▲▼ 嘉義市棒球日 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處表示，今天活動也宣告嘉義市今年下半年一系列的棒球賽事起跑，除了9月7日至12月21日的KANO少棒聯誼賽提供嘉市國小棒球隊更多交流機會，透過鼓勵和校際間的切磋，讓孩子更愛棒球外，大家眾所期盼的「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」即將於12月23日至29日展開，今年下半年的嘉義市將充滿棒球氣息、熱鬧滾滾。

嘉義市這幾年積極修整建各項棒球設施及辦理各項活動，如KANO主題園區、「嘉農棒球九十回望特展」、新建湖美棒球場工程及棒球場軟硬體設備改善工程等，期望能提升棒球教育的發展、並提供學校、社區棒球隊以及市民優質的棒球場地。
 

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關鍵字：

棒球日棒球教練表揚

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