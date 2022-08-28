快訊／2陸男「廈門漂過來」！爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

小金門(烈嶼)昨(27日)又傳陸方無人機刺探事件，鏡頭清晰拍下軍事據點，連我方站哨衛兵發現無人機後緊急拿出無線電通報的模樣也入鏡，長達44秒的畫面在微博上瘋傳引起討論。對此金防部證實，昨確實有不明飛行器短暫掠過烈嶼上空，經比對分析應為民用無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒。