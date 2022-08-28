快訊／2陸男「廈門漂過來」！爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

記者林名揚、莊智勝／金門報導
金門縣消防局今(28日)清晨5時32分許接獲通報，2名男子自海中爬上金門大橋(靠近烈嶼端)正下方的橋墩上，全身有多處外傷，需要救援。警消立即出動4車、2艇、11人到場，接觸傷者後發現2名男子均為陸籍，自述從廈門漂過來；初步檢傷，2人意識清楚、生命徵象正常，全身多處輕微擦傷，肢體無力，後續送往金門醫院烈嶼分院觀察。2名男子為何會漂到金門，詳細原因還有待進一步釐清。
▲2陸男自廈門漂到金門，警消獲報後到場救援。（圖／記者林名揚翻攝）
記者林名揚、莊智勝／金門報導
金門縣消防局今(28日)清晨5時32分許接獲通報，2名男子自海中爬上金門大橋(靠近烈嶼端)正下方的橋墩上，全身有多處外傷，需要救援。警消立即出動4車、2艇、11人到場，接觸傷者後發現2名男子均為陸籍，自述從廈門漂過來；初步檢傷，2人意識清楚、生命徵象正常，全身多處輕微擦傷，肢體無力，後續送往金門醫院烈嶼分院觀察。2名男子為何會漂到金門，詳細原因還有待進一步釐清。
▲2陸男自廈門漂到金門，警消獲報後到場救援。（圖／記者林名揚翻攝）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響