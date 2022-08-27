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孝親月、中秋節點香或燒金紙引火頻傳　敬神祭祖豈能不慎！

▲孝親月及中秋節期間，在神明廳點香或在室外燒金紙，來表達對神明及祖先之敬意時，務必謹慎小心以防止火災發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲孝親月及中秋節期間，在神明廳點香或在室外燒金紙，來表達對神明及祖先之敬意時，務必謹慎小心以防止火災發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

敬神祭祖為國人優良傳統習俗，尤其孝親月及中秋節期間，在神明廳點香或在室外燒金紙，來表達對神明及祖先之敬意，然因點香或燒金紙不慎而引起火災時有所聞，請民眾敬神祭祖時務必謹慎小心，以防止火災發生。

台南市東區發生一起民宅神明廳火災案件，消防局救災救護指揮中心受理報案敘述：｢我們家發生火災，4樓整層都是煙，煙很大，拜神明的地方…等語｣，立即派遣4個消防分隊前往，並由副大隊長指揮搶救，到達時發現濃煙正由4樓神明廳往陽臺處竄出，所幸建築物為鋼筋混凝土造，具有防火時效，濃煙及火勢僅侷限於4樓神明廳，指揮官立即指揮所屬進行滅火搶救及搜索，火勢順利撲滅，並無延燒鄰屋且無人受傷。

▲孝親月及中秋節期間，在神明廳點香或在室外燒金紙，來表達對神明及祖先之敬意時，務必謹慎小心以防止火災發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局火災調查鑑定後發現，係住戶「敬神祭祖」不慎引起火災，所幸建築物為RC建築具有防火時效，且及早通報消防局滅火，才未造成擴大延燒，由於該類似案件仍層出不窮，消防局建議可採取下列措施來防範「敬神祭祖」不慎所造成之火災案件：1、點香位置請儘量不要放置易燃可燃物(如衛生紙、紙張、金紙或塑膠袋等)，以免不慎掉落火星引燃造成火災，點香過程中要注意是否有掉落火星情形。2、香腳要經常清理，避免香爐內插著大量香腳情形，插香時要分散插於香爐，以避免過熱引燃產生「發爐」情形，線香要插穩以避免線香倒落觸及鄰近易燃可燃物而引起火災。

3、金爐燒金紙時要有人在旁警戒，直到火勢完全熄滅後蓋上鐵蓋或清理灰燼後（以水確實熄滅），才可離去，以避免金紙灰燼被風勢吹出來附著於可燃物而引發火災，金爐要完全降溫至常溫或灰燼清理後，才可收至室內。4、神明廳或宮廟之燒線香、燒捲香、或燒蠟燭等引火行為請儘量在白天為之，夜間相關管理人員要確認上述火源均已完全熄滅後才可離去休息。

▲孝親月及中秋節期間，在神明廳點香或在室外燒金紙，來表達對神明及祖先之敬意時，務必謹慎小心以防止火災發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5、神明廳或宮廟請設置在具有防火時效空間，且儘量不要裝潢，如一定要裝潢，請採耐燃材料裝潢。6、要設置兩個不同方向避難路徑出入口，且窗戶不要設置鐵窗。7、請裝設住宅用火災警報器，提早獲知火災發生，及早進行避難逃生或初期滅火。市長黃偉哲呼籲市民愛要及時，善盡孝道，敬神祭祖除非必要請少量燃燒金紙，燒金紙要在旁警戒，確定餘燼熄滅後才可離去，尤其孝親月將屆，緊接而來中秋節，乃為民眾「敬神祭祖」頻繁月份，應多加留意。

▲孝親月及中秋節期間，在神明廳點香或在室外燒金紙，來表達對神明及祖先之敬意時，務必謹慎小心以防止火災發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯提醒民眾，敬神祭祖在點線香或燃燒金紙等引火行為要小心注意，避免掉落火星，並請設置住宅用火災警報器，一旦發生火災立即警報，以增加緊急避難及應變時間，並及早通知消防局，以防制火災所造成之傷害。

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