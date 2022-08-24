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小心月餅「餡」阱　攜含豬肉成分月餅入境開罰20萬元

▲秋節將至，防檢局提醒不要攜帶含肉類成分的月餅入境，以免受罰。（圖／記者楊惠琪攝）

▲秋節將至，防檢局提醒不要攜帶含肉類成分的月餅入境，以免受罰。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中秋節將至，隨著疫情趨緩，國門逐步開放，出入境人數增加，近來出現許多違規攜帶含豬肉成分月餅入境民眾，海關已在機場攔查多起案件。農委會動植物防疫檢疫局提醒，攜帶含有豬肉成分糕餅入境者，將被開罰20萬元，若在國內訂購海外含肉月餅，更會面臨7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

防檢局表示，為防堵非洲豬瘟入侵，禁止含有豬肉成分入境，往年中秋節前夕都是境外含豬肉成分月餅，透過旅客攜帶、快遞及郵包闖關來台的高峰，其中又以從中國、香港、越南、泰國入境居多，一旦入境被查獲，不但物品銷毀，還會吃上20萬元罰金，若是外籍旅客違規攜入，且沒有居留身份者，還會遭到遣返。

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防檢局進一步指出，除了旅客攜帶入境會開罰外，如果民眾在國內購買來自海外含豬肉成分的月餅，依《動物傳染病防治條例》規定，將移送刑事偵辦，違者恐面臨7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

據防檢局統計，今年6月誤攜肉類物品入境有6件，7月上升至16件，8月尚未統計結束，但因接近秋節，最近攔查案件數攀升，目前已經逾20件。

防檢局說， 像是伍仁、金華、肉鬆等月餅，內餡都含有豬肉成分，其中又以中國、香港的月餅居多，提醒民眾選購秋節禮盒，在國內購買就好，也提醒親友不要攜帶入境，以免誤觸法網。

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