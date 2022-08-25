刺激文旦買氣　家樂福購物滿50元可享1顆9元加購價

▲為刺激文旦買氣，農委會與家樂福攜手舉辦促銷活動。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年文旦產季受節氣影響，因白露與中秋節只差3天，面臨產銷壓力，農委會連日舉辦文旦促銷活動，今天再與家樂福攜手推出「農漁興旺 好康柚來了」活動，民眾只要購買指定商品，包括冷凍品石斑、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、虱目魚和生鮮蔬果國際條碼包裝滿50元以上，即可以9元加價購買1顆文旦。

農委會今在家樂福舉辦「好柚幸福月 團圓柚美味」記者會，推廣各地文旦，農糧署副署長姚志旺說，北部文旦香味濃郁、甜中帶微微果酸；中南部文旦果肉細緻綿密、香甜回甘；東部的文旦則是果肉細緻Ｑ彈，各有口感，目前各地陸續採收，中秋節將至，呼籲民眾踴躍購買，不只中秋節，整個秋天都可以吃文旦，幫助農民化解產銷壓力。

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家樂福表示，從8月25日起到8月29日，全國的家樂福量販店和超市舉辦「農漁興旺 好康柚來了」活動，民眾店內購買指定商品冷凍品石斑、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、虱目魚和生鮮蔬果國際條碼包裝滿50元以上，即可以9元加價購買1顆文旦 （限量3萬顆），此外，家樂福線上購物也推出多款文旦禮盒，今年也首次引進，多次榮獲台南文旦大獎的高單價禮盒「麻豆5012履歷文旦柚禮盒」，歡迎消費者選購。

