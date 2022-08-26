月餅、蛋黃酥微波加熱恐「爆炸」　專家急喊母湯

▲吃月餅或蛋黃酥使用微波爐加熱時，切記要留意是否包有整顆蛋黃。（示意圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者隋昊志／綜合報導

中秋將至，不少人都已經準備好月餅、柚子，打算跟親友共享歡度佳節假期，有些人喜歡熱呼呼的口感，會將月餅拿去稍加微波再吃，但千萬要小心，若是月餅內餡包有蛋黃的話，可能會引起爆炸。

每年都有網友分享微波月餅的「爆炸事故」，台電過去就曾在臉書粉絲團提醒，月餅想要熱熱吃的話，一定要留意是否包有整顆蛋黃，若是蛋黃酥或是包有蛋黃的月餅，放進微波爐微波的話，有可能會炸開。

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台電解釋，因為蛋黃的外層有一層薄膜，加上又被餅皮包住，微波加熱過程中，蒸氣被悶在裡面，當無法承受內部壓力時，就會在微波爐裡爆開，就跟帶殼的雞蛋也不能直接微波的道理一樣。

如果想要加熱月餅或蛋黃酥，建議可以使用烤箱或者是電鍋，以不加水乾蒸的方式加熱，如此一來就不會因為內餡含有蛋黃的關係導致爆炸，又能夠吃到熱呼呼的美味月餅了。

若真的想用微波爐加熱蛋黃酥，或者包有整顆蛋黃月餅的話，一定要在微波前先將蛋黃酥切開，如此一來就能夠讓蛋黃受到加熱的能量可以散出，就不會因此爆炸。

此外，台電也提醒，在使用微波爐加熱時，人千萬不要離開現場，隨時留意加熱的情況；若是想要微波番薯、肉類等有可能迅速燃燒的食材，要依使用手冊建議時間加熱；如果沒辦法確定食物的加熱時間，建議以短時間且分次方式；若連同包裝加熱時，先確認包裝上是否註明「可微波」；微波食物時千萬不要使用金屬容器；另外，微波爐是高功率電器，也要留意用電負載的情況。