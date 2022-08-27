陸發改委預測：未來國內物價水平比前幾個月略高一些

▲大陸國家發展改革委副秘書長楊蔭凱 。（圖／翻攝 中國網）

記者任以芳／綜合報導

針對今年物價指數波動，大陸國家發展改革委副秘書長楊蔭凱昨26日表示，今年以來，在國際通膨居高不下的背景下，相關地區、政府部門有保供穩價，國內物價執行總體平穩。但也預測，未來幾個月，大陸國內物價比前幾個月略高一些。

楊蔭凱介紹，按照大陸黨中央、國務院決策部署，國家發展改革委會同有關部門2011年建立價格補貼聯動機制，並先後於2014年、2016年、2021年三次作了修訂完善。各地相應建立健全價格補貼聯動機制，積極開展價格臨時補貼發放等工作，有力緩解了物價上漲對困難群眾基本生活的影響。

他進一步說，2020年3到6月，大陸國務院決定對價格補貼聯動機制實行階段性「提標擴圍」，將補貼標準提高一倍，據統計，2020年以來各地累計發放價格臨時補貼約315億元人民幣，惠及困難群眾5.3億人次。

楊蔭凱說，今年以來，在國際通脹居高不下的背景下，各地區、各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，持續加強重點商品產供儲銷體系建設，切實做好保供穩價工作，國內物價運行總體平穩。

▲受輸入性通膨壓力、豬肉價格季節性上漲影響，大陸從現在到明年Q1國內物價水平會略高一點。（圖／CFP）

他表示，1到7月，居民消費價格指數(CPI)累計同比上漲1.8%，7月當月同比上漲2.7%，遠低於美歐等主要經濟體和多數新興市場國家水平。總體判斷，今年全年3%左右的CPI預期調控目標是可以實現的。

不過，楊蔭凱同時指出，「受輸入性通膨壓力和豬肉價格季節性上漲等因素影響，疊加去年同期低基數效應，今年後幾個月到明年一季度，國內物價水平可能比前幾個月略高一些。」

特別是受疫情、災情等影響，困難群眾數量有所增多，基本生活可能面臨較大壓力，即使國內物價漲幅不大，困難群眾的感受可能比較明顯。