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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸駐柬使館收到台灣受詐民眾求助資訊　批民進黨政府「消極以對」

▲中國大陸駐柬埔寨大使館。（圖／翻攝環球時報）

▲大陸駐柬埔寨大使館。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐柬埔寨使館今（25）日透露，使館在20日發布《台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館》的一封信後，陸續收到10餘份台灣民眾以電話、郵件等方式發來的求助資訊，絕大多數為被逼從事網賭電詐活動，人身受到限制，甚至失聯等情況，「中國駐柬使館將積極同當地警務部門溝通聯絡，對相關案件進行督辦。」

▲柬埔寨警方加大力度調查、取締人口販賣案。圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨警方遣送涉嫌網絡詐騙而被捕的陸籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

大陸國台辦19日曾發出聲明指，在海外的台胞遇到困難可及時聯繫中國駐外使領館求助。對此，陸官媒《環球時報》獨家收到大陸駐柬使館回應，就台灣民眾受詐被限制人身自由等問題尋求協助資訊提出說明。

大陸駐柬使館表示，我館一直高度重視在柬台灣同胞的安全和正當權益，接到台灣同胞的求助信息後，我館會第一時間啓動救助機制，指導當事人、當事人家屬或相關人員盡快向柬埔寨警方報警，並向我館提供當事人個人信息、所在位置等有效信息。我館將積極同當地警務部門溝通聯絡，對相關案件進行督辦。

大陸駐柬使館強調，民進黨當局對台灣民眾維護正當權益的呼聲置若罔聞，消極以對，甚至企圖編造謊言、甩鍋大陸，充分暴露他們不把台灣民眾的生命安全、利益福祉放在心上，凡事搞政治操作、煽動對立、欺騙民眾的一貫伎倆。

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