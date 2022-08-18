才搶通又撞！國道1號290.9K車禍…大貨車失控掃到轎車「撞進護欄」

記者林悅、戴若涵／台南報導

國道1號北上286.2公里處（新營路段），18日上午發生一起嚴重車禍，造成1死2傷，現場更一度全線封閉，不料，才搶通其中兩線沒多久，北上290.9公里處又發生一起車禍，一輛大貨車準備切換車道時，因不明原因擦撞一旁休旅車後，當場失控撞擊內側護欄，整台車卡在護欄內，現場車體碎片散落一地，所幸整起事件並無造成人員受傷，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲國道一號北上新營路段才剛搶通２線，290.9K又發生事故 。（圖／記者林悅翻攝，下同）