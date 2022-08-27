美議員訪台嗆「不會受北京威嚇」　國台辦：堅決反對「非官方名義竄訪」

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）25日率團抵台，預計三天訪台行程，前晚落地時在推特發文，想傳遞給北京一個訊息，不會受到被威嚇。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（27）日回應，「正告民進黨當局，企圖拉攏外部反華勢力謀『獨』挑釁，注定失敗。」

馬曉光說，一段時間來，美國國會一些議員打著所謂「非官方」的名義竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，我們堅決反對。

他強調，正告民進黨當局，企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。

美議員25日抵台之前，大陸國防部發言人譚克非強硬表態，近期組織一系列軍事行動，就是對「台獨」分裂分子和外部勢力干涉的震懾懲戒。搞「台獨」只會將台灣推入災難深淵，只會給台灣同胞帶來深重禍害。

他強調，「我們正告民進黨當局和『台獨』分裂勢力，如果執迷於挾洋自重、謀『獨』挑釁不悔改、不收手，我們將繼續以行動說話，堅決予以反制。」

繼裴洛西訪台後，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基於14日率團來台訪問兩天，緊接著美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）訪問團專機於昨25日深夜11點45分抵達台北松山機場。相隔14年再次訪台，她在推特發文，「我剛降落在台灣，想給北京傳達一個訊息，我們不會被威嚇」。