輕鬆變女神！知名啦啦隊團員狂嗑美食不怕胖有「法寶」

【企劃特輯】

減肥是女生一生的功課，就連女明星們為了變美，也絞盡腦汁瘦身，打造完美身材！在YT節目《威廉沈歡樂送》當中，近期兩位主持人到了手工窯烤披薩餐廳學習製作披薩，在製作過程中還忍不住偷吃幾口，身為啦啦隊隊員有著姣好身材的林襄一直想多吃幾口，讓沈玉琳疑惑「這樣可以嗎?女藝人要保持身材不能吃太多吧?」，但林襄表示現在她有「瘦身法寶」所以吃多也不怕！

懶人福音！藝人都愛用 超強日韓專利

林襄在節目中表示，因為自己是啦啦隊還要錄威廉沈、全明星以及一些外拍代言實在太忙，都沒時間去健身，所以使用「日安塑崩錠」來幫助她燃燒代謝。「日安塑崩錠」含有日本雙孅雙博士，松谷博士和林原博士所研發的日本專利「標靶二型纖維、IMD擊破纖維」，可以擊破體內脂肪或多餘油脂，另外還含有日本專利白腎豆與枇杷葉可以阻斷油脂吸收跟澱粉吸收，高熱量食物吃進身體都感覺像在吃水煮餐，再加上韓國專利的享瘦菌，能排除腸道毒素來清宿便，不但可以幫助代謝，身體機能和體態都能變得很輕盈！且有美國FDA及SGS的認證，比起成份來路不明的瘦身產品來說，可以吃得更安心。讓沈玉琳大讚根本是懶人福音，而且現在演藝圈也很多人也都在吃。





江宏恩鏟肉30公斤 愛用三年見證塑崩奇蹟

就連八點檔演員江宏恩年過50的能持續保持好身材，也是靠「日安塑崩錠」來維持。幾年前江宏恩有不小心失控吃到90公斤，從飛龍變「肥龍」，福態嚴重影響到事業，讓江宏恩決定要找回往日風采，當年遇到了日安塑崩錠的前身「塑崩錠」，不但讓他鏟肉30公斤，至今他已經愛用三年了，不但持續保持良好體態，熱愛美食的他甚至在年初推出了自己的創意料理書，就算整天做料理、吃美食也不怕有職業傷害，江宏恩笑說：「減肥其實很EASY，自從嘗試塑崩錠短短幾個禮拜就有感外，現在的升級版『日安塑崩錠』又加入更多專利成份，讓效果更提升，現在就算工作再忙沒空運動、忍不住貪嘴真的都不怕！特別推薦給像我這種工作忙碌、三餐作息不正常的族群，我都52歲了還能維持這麼好的體態，只要持續使用真的不怕瘦不下來！」





熱銷十年、熱銷超過百萬盒 成份再升級

專利雙纖維對付脂肪 增加腸道瘦菌清理腸道毒素



「IVENOR塑崩錠」在屈臣氏賣最久的保健產品，早已熱銷超過百萬盒，品牌近期將產品強勢升級為「日安塑崩錠」也在各大屈臣氏均有販售，要幫助更多人更有效率的減重成功。巴西聖保羅大學附屬醫學院王星絜醫師表示：「日安塑崩錠裡所含的標靶二型纖維、IMD擊破纖維，能抑制脂肪囤積、分解頑固脂肪，持續使用三週後可抑制體內脂肪吸收，加上其他專利成份互相作用，能夠3倍阻斷脂肪形成，並清理腸道毒素、降低體脂率，打造不易胖體質。





打造不易胖體質 「日安塑崩錠」哪裡買?

●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7QF

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/cmvjk

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

●門市專線：02-2288-7888

●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b

●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/5ijTZqRSpjk