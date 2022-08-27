回饋超有感！網友最愛「超商／賣場APP功能TOP10」出爐了

▲網友最愛超商賣場APP功能曝光。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著科技進步，出門逛街吃飯只要1支手機就能輕鬆搞定，大大提升生活便利性，而各大超商、通路除實體門市外，更是積極打造專屬APP，提供一條龍的貼心服務，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「網友最愛10大APP功能」，快看哪些超便民設計成功擄獲消費者的心。

▲最受歡迎超商／賣場APP功能TOP10。（圖／網路溫度計提供）

TOP3：買賣平台

疫情期間帶動線上購物，不少賣家轉戰線上銷售服務，而各大超商打造的「數位買賣平台」就成了便利渠道，讓所有人通通能輕鬆化身網路賣家，像是7-11「賣貨便」、全家「好賣＋」及萊爾富的「萊賣貨」，只要加入APP會員就能立刻建立賣場販售商品，並提供店到店服務，出貨更加方便。

TOP2：寄貨服務

想寄貨還得跑郵局、宅急便實在太麻煩，再加上價格高怎麼辦？超商祭出的「店到店寄貨服務」這時就派上用場了，且若寄件趕時間還能先用APP中的寄件服務提前填好寄件資料，就能輕鬆提高寄貨效率，再也不用在門市機台前苦苦等候了。

TOP1：集點優惠

最受消費者喜愛APP功能就是「集點優惠」，各大超商賣場通通有獨家集點優惠，再加上兌換方式多元實用，像是可以直接兌換商品、點數加架構外，還有折抵現金功能以及轉換成其他優惠券使用，超有感回饋成功打中消費者的心。

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