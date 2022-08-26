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有舊振南綠豆椪冰沙、SOMA茶歐蕾泡芙！超商最新聯名甜點開吃了

▲▼「全家XSOMA」推可可生乳捲、脆皮泡芙。（圖／業者提供）

▲超商最新2大聯名系列甜點來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

最新甜點來了！近日有超商特意攜手人氣手搖店「SOMA」、百年老店「舊振南」聯手推出一系列聯名甜點，不僅吃得到SOMA可可生乳捲、脆皮泡芙，每一口都是茶香濃郁的罪惡滋味，還把李白綠豆椪變身成蒸果子蛋糕、奶霜麵包、酷繽沙等，經典美味一次滿足，即日起就能衝門市開吃了。

▲▼「全家XSOMA」推可可生乳捲、脆皮泡芙。（圖／業者提供）

▲必吃淋了紅茶歐蕾白巧克力的爆餡茶歐蕾脆皮泡芙。

「全家XSOMA」再度聯手打造罪惡甜點，首推這顆「茶歐蕾脆皮泡芙」，使用SOMA獨家茶葉製成茶歐蕾卡士達內餡後，擠進脆皮泡芙當中，外層再淋上紅茶歐蕾白巧克力，打造濃郁茶香，門市就能買到，還有「可可茶歐蕾生乳捲」，把SOMA獨家茶葉加入蛋糕體後搭配米歇爾柯茲可可粉製成的生乳捲餡，每一口都能吃到濃郁巧克力奶香，還有淡淡茶香，甜點控不能放過，限定只在全+1上販售，趕緊把握機會吃。

▲▼「全家X舊振南」推3款聯名甜點。（圖／業者提供）

▲「全家X舊振南」也推3款聯名甜點。

▲▼「全家X舊振南」推3款聯名甜點。（圖／業者提供）

▲必喝超清涼「綠豆蒜牛奶酷繽沙」。

除外，全家還找來百年老店「舊振南」合作，把中秋節必吃月餅驚喜變身，選中招牌「李白綠豆椪」打造3款甜點，首推「綠豆沙奶霜堡」，以羅馬包為概念，選用鮮奶油搭配綠豆沙內餡，夾進柔軟堡體中，大口咬下好吃到不行，還有「綠豆蒜牛奶酷繽沙」，將整顆綠豆熬煮後打碎，接著加入鮮奶油製成綠豆冰沙，最後加入綠豆蒜、蓋上招牌奶蓋，口感超豐富，還有搭配霜淇淋變身無敵霜沙，肯定要喝到。

▲▼「全家X舊振南」推3款聯名甜點。（圖／業者提供）

▲▼2款聯名烘焙甜點也都吃得到綠豆滋味。

▲▼「全家X舊振南」推3款聯名甜點。（圖／業者提供）

最後是「綠豆沙牛奶蒸果」，同樣以經典李白綠豆椪延伸發想，綿密柔軟的外皮蛋糕包裹著香濃綠豆沙餡，口感細膩爽口，即日起就能在全門市吃到。

▲▼7-11獨家開賣日本Bourbon最新4款零食。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家賣日本Bourbon最新2款甜點。

另，7-11也宣布攜手日本零食大廠「Bourbon」打造2款新品，首推「巧克力三重奏千層蛋糕」，上下層蛋糕是以牛奶巧克力搭配超濃巧克力醬製成，罪惡爆表，另一口味為「三重起司檸檬風味蛋糕」，使用卡門貝爾起司、豪達起司及奶油起司搭配檸檬汁製成，口感濃郁清爽，甜點控要衝嚐鮮。

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