　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今天衝了！超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家指定咖啡限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開心迎周末！全家宣布於全門市祭出限時3天「大杯經典拿鐵買1送1」優惠，且不限冷熱、購買杯數，趕緊衝一波。另，7-11至9月6日前也有「大杯以上美式／濃萃美式咖啡任選第2杯7折喝」小確幸，一次滿足美式、拿鐵控們。

全家全門市即日起至8月28日連3天祭出「Let’s Café大杯經典拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯經典拿鐵就送「大杯經典拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在8月29日至9月4日期間換完；另，期間再加碼還有「經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1」，通通不能放過。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11大杯美式、濃萃美式第2杯7折喝。

另，7-11 CITY CAFE美式咖啡近日也宣布全新升級，針對咖啡豆重新調配比例，嚴選來自巴西、衣索比亞、哥倫比亞、尼加拉瓜、瓜地馬拉5大產區、共6種咖啡豆拼配而成，其中，全新添加半水洗處理法的巴西豆，口感滑順帶有堅果香、尾韻更回甘，且為慶祝美式全面升級，至9月6日止「CITY CAFE美式／濃萃美式咖啡（大杯以上）任選第2杯7折」。

【你可能也想看】

►優惠碼先收！麥當勞「10塊雞塊、中杯那堤買1送1」爽吃42天
►衝！超商「霜淇淋買1送1」連3天不限口味開吃了
►天天有！大苑子「指定飲品買1送1」爽喝到月底

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
LIVE／凃姊悲吼典獄長「欺上瞞下」　蔡清祥最新回應
掰了Amber！台南Josh奧迪「載妹比愛心」　網閃瞎：恭喜
快訊／禾馨又出事！營運長林思宏遭起訴
快訊／新北「不厭亭」古道火燒山　烈焰濃煙竄天
快訊／高雄旗津嚴重大火！　黑煙狂竄
廢死執行長反擊「真的看不懂」：一定有比殺人更好辦法
37歲選手奪冠後床上猝死！　奧運金牌女友目睹
今晚鬼門關！10大禁忌曝：不可以說再見、磁鐵收起來
孫安佐談殺警案！「做做樣子」戳破體制：台灣多數人不承認
午後3地豪雨空襲　下週迎颱風警報？專家曝「生成機率」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

週末小確幸！超商咖啡飲品「2杯只要99元」　韓國人氣冰品買1送1

今天衝了！超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天

登山輕裝訣竅！KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒減醣70%減去身體負擔

搶攻新食尚生活！全家攜手蔬慕、上善豆家　推4款聯名蔬食料理

明天衝！超商「霜淇淋買1送1」連3天不限口味開吃了

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

歐告偷舔「巧克力」蛋糕　壽星秒彈起驚喊：不可以

週末小確幸！超商咖啡飲品「2杯只要99元」　韓國人氣冰品買1送1

今天衝了！超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天

登山輕裝訣竅！KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒減醣70%減去身體負擔

搶攻新食尚生活！全家攜手蔬慕、上善豆家　推4款聯名蔬食料理

明天衝！超商「霜淇淋買1送1」連3天不限口味開吃了

快訊／邊境最快9月底鬆綁　指揮中心14:00說明

台股盤中！生技醫療類股表現續強　台康生技、金穎生技飆漲停

拐豬仔不成秒翻臉！男被美少女騙上山狂虐　拍裸照逼簽2百萬本票

2屆MVP頂尖對決！字母哥轟40分　約基奇當他面砍超神後仰跳投

【廣編】壯世代陪爺奶們立傳　回顧「高玩」精彩人生

BLACKPINK機場照是行走畫報！低調私服藏「4精品」纖腰長腿齊發

週末小確幸！超商咖啡飲品「2杯只要99元」　韓國人氣冰品買1送1

LIVE／凃姊悲吼典獄長「欺上瞞下」　法務部長蔡清祥最新回應

4000公噸文旦滯銷！怒轟政府還在睡　3縣長聯手高喊「救救農漁民」　

大陸海關否認放鬆邊境防控　仍須提供PCR陰性證明才可登機

司機貼心對準停開前門　悍女不領情偏要後門上

消費熱門新聞

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

等1年！頂呱呱辣味1斤雞限時5天吃

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

超商咖啡23元起、人氣冰品第2件10元

買1大送2小！達美樂加碼「小披薩免費吃」

麥當勞首顆「植物肉漢堡」來了！

2大速食店「限時優惠」只有4天

麥當勞雞塊、那堤買1送1爽吃42天

超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天

台中最新五星酒店李方艾美試營運　內部設施搶先看

萬物皆漲 「升級網路竟降價」!

「全支付」9/1正式上線！PX Pay升級送50點

黃金擂神vs旺荔紅神飲後風波再起

更多熱門

相關新聞

高雄「承Sho」用餐輕鬆不拘謹

高雄「承Sho」用餐輕鬆不拘謹

由國城建設在高雄市豪宅案「定潮」投資開設的2家米其林餐廳，其中1家「承Sho」是由東京米其林二星餐廳「傳Den」來台開設的姐妹店，由主廚長谷川在祐的副手藤本詳一坐鎮，也是這次高雄米其林摘星熱門餐廳之一。

手搖飲限時2天「珍奶第2杯半價喝」

手搖飲限時2天「珍奶第2杯半價喝」

匙碗湯板橋與北車店8/31結束營業

匙碗湯板橋與北車店8/31結束營業

BEPPIN PASTA吃到飽限期1個月

BEPPIN PASTA吃到飽限期1個月

關鍵字：

美食情報美食雲超商咖啡.優惠全家買1送17-11

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面