今天衝了！超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天

▲全家指定咖啡限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開心迎周末！全家宣布於全門市祭出限時3天「大杯經典拿鐵買1送1」優惠，且不限冷熱、購買杯數，趕緊衝一波。另，7-11至9月6日前也有「大杯以上美式／濃萃美式咖啡任選第2杯7折喝」小確幸，一次滿足美式、拿鐵控們。

全家全門市即日起至8月28日連3天祭出「Let’s Café大杯經典拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯經典拿鐵就送「大杯經典拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在8月29日至9月4日期間換完；另，期間再加碼還有「經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1」，通通不能放過。

▲7-11大杯美式、濃萃美式第2杯7折喝。

另，7-11 CITY CAFE美式咖啡近日也宣布全新升級，針對咖啡豆重新調配比例，嚴選來自巴西、衣索比亞、哥倫比亞、尼加拉瓜、瓜地馬拉5大產區、共6種咖啡豆拼配而成，其中，全新添加半水洗處理法的巴西豆，口感滑順帶有堅果香、尾韻更回甘，且為慶祝美式全面升級，至9月6日止「CITY CAFE美式／濃萃美式咖啡（大杯以上）任選第2杯7折」。

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