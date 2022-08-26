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921地震只有7級！網抖問：發生15級地震會怎樣？　氣象局給答案

▲▼地震,手機。（圖／免費圖庫pxhere）

▲台灣時常發生地震，有網友感到好奇，若發生15級地震會怎樣。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者柯振中／綜合報導

台灣地理位置在環太平洋地震帶，因此時常發生地震，也有人為此好奇，15級地震會有多恐怖。對此，中央氣象局回應，根據台灣現行的制度，地震一共分為10級，「15級地震」其實是個假問題。

中央氣象局表示，當年921大地震最大震度為7級，有網友好奇發問，若出現震度15級的地震，會出現什麼恐怖的景象，「天崩地裂、海嘯淹沒全台灣？」

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不過，氣象局說，根據台灣2020年公布的最新地震分級制度，目前震度總共可以分成10級，分別是0級、1級、2級、3級、4級、5弱、5強、6弱、6強及7級。

▲▼15級地震。（圖／翻攝中央氣象局）

▲網友好奇「發生15級地震會怎樣」，氣象局給答案。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象局指出，在震度4級以前，主要是以地動「加速度」作為分級依據，若地動加速度超過80 cm／sec^2，也就是超過震度4級的上限，就會改以地動「速度」來對震度進行分級。

氣象局提到，一旦地震在當地造成的地動「加速度」超過80 cm／sec^2，且地動「速度」大於140cm／sec時，當地的震度就會被列為「7級」地震。

因此，氣象局說明，換句話來說，在台灣現行的制度當中，7級就是最大震度，不會有8級、9級甚至是15級震度出現，「嘿嘿！這其實（是）個假問題！」氣象局也說，若網友想問的是「發生『規模』15的地震會有多可怕」，那就是另外的故事了。

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