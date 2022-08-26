北風明晚報到！防猛烈降雨　下週颱風可能生成「登陸台灣機率曝」

▲週末兩天外出部份縣市要留意降雨。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(8/27)各地炎熱，氣象局針對14縣市發布高溫警示，午後中南部、大台北及其他山區將有局部短暫陣雨。氣象局表示，明晚至週日(8/28)將有微弱北風影響，水氣變多；下週四、五(9/1~9/2)有熱帶擾動發展靠近台灣，強度有機會成颱，研判路徑登陸台灣機率低。

明天各地大多為多雲到晴，中午前後花蓮縣縱谷有連續出現38度極端高溫機率。台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市地區，桃園市、南投縣近山區或河谷等，也有36度高溫機會。午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，晚間起北部及東北部地區亦有零星短暫陣雨。

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▲氣象局針對14縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天晚到週日將有微弱北風，迎風面水氣增，明晚北台灣有零星降雨，週日(8/28)白天北部、東半部有局部短暫陣雨，溫度變化不明顯，其他地區中部和南部維持多雲可透光，午後有局部雷陣雨，「中南部會有局部大雨發生機率」，清晨中部也會有零星降雨。

下週一至下週三(8/29~8/31)回到高壓影響，各地恢復多雲可透光天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。

下週四、五(9/1~9/2)有東北風影響，風較為明顯，迎風面北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

陳伊秀分析，下週三和下週四、五，台灣東邊有大低壓和熱帶擾動發展，預計下週四(9/1)和下週五(9/2)比較靠近台灣，路徑仍要觀察，強度有機會成颱，目前預測路徑從台灣東邊海面往琉球群島轉到日、韓，登陸台灣機率低，但會不會影響台灣仍要觀察。