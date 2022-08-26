不等行政調查！「台中房思琪」增至3人　市府告發狼校長涉嫌性侵

▲「台中房思琪」傳受害者增至3人，台中市府決定不等性平結果，向地檢署告發狼師。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市曾任明星國中資優班數學黃姓老師驚爆25年前性侵女學生，猶如房思琪翻版。由於當時黃男在台中教育界被視為數學超級名師，教過的學生數百人，消息曝光後，又有其他受害人出面。教育局在24日公布狼師檢舉專線，以協助潛在疑似遭性侵的受害者，但公佈至今逾50小時，未接獲投訴電話。台中市教育局也決定以黃男疑似涉有妨害性自主等相關犯行，今日依刑事訴訟法第241條規定職權告發請地檢署偵辦。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝）



台中一名現任老師A女日前出面指控，曾任明星國中資優班黃姓老師，在25年前、她就讀國二起強迫兩人交往後開始性侵她，並以各種手段威脅、孤立，使A小姐無法脫離掌控，時間長達4年。現在雖已過了法律追訴期，A女仍勇敢出面舉發狼師，要求性平會擴大調查是否有其他學生受害。而狼師原訂8月的退休申請也因此暫緩，留職停薪靜待調查。

▲黃男寫給A女的情書，提到自己頂著寒風幫A女慶祝20歲生日。（圖／人本提供）



事件曝光後，在網路上掀起熱議，也有越來越多疑似受害者透過網路匿名發聲。人本基金會透露，不僅A女的學姊曾受害，現又有收到第3人舉報黃男噁行。

▲A女表示，黃男多次以關懷、輔導等名義，強迫她在教室、保健室、旅館或車上發生性關係，也拿出黃男當年送的卡片。（圖／人本提供）

台中市教育局長楊振昇指出，教育局今年4月接獲A生檢舉，隨即依規交由市府「性別平等教育委員會」審議並決定受理進行行政調查，由於黃男在明星國中任教後也成為台中某國中校長，在市府調查期間曾提出退休申請，現教育局暫緩他的退休申請，回任教師，目前留職停薪、接受調查。

楊振昇提到，8月22日黃男再次遭人檢舉，且傳出還有第三位受害者，雖教育局目前並未接獲第三件檢舉案，但教育局決定先行依刑事訴訟法第241條主動告發請地檢署偵辦，教育局也將擴大調查黃男所教過的所有學生，希望透過司法專業調查及教育局全面調查，找出疑似的潛在受害者。