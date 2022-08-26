鬼門關「豬+兔晚上9點別亂跑」　上大夜班怎麼辦？專家給答案

▲台南府城普濟殿池府王爺。（圖／取自府城普濟殿臉書）



網搜小組／劉維榛報導

今（26日）晚上11點鬼門關，不過台南池府王爺警告，生肖屬兔、屬豬的民眾於晚上9點後，就不要在外逗留，因此讓一票夜貓族崩潰求問，「如果做大夜班怎麼辦呀」、「明天早上再回家好了？」對此，民俗專家柯柏成分享1招自保。

台灣最早王爺廟、台南府城普濟殿「威靈王」池府千歲王爺昨（25）日透過廟方指示，生肖屬兔、豬2個生肖的民眾，在今晚間（農曆7月29日鬼門關）晚上9時以後不要在外面逗留。

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該消息在臉書粉專曝光後，一票大夜班的網友哀號求問，「我要上大夜班...怎辦」、「如果做大夜班怎麼辦呀」、「王爺保佑，我22:30過後才下班，立馬趕回家」、「乾脆9點前進公司直，接睡公司了，明天早上再回家好了」、「我21:00才下班」、「可是我晚上11點下班欸」。

對此，柯柏成向《ETtoday新聞雲》分享自保方法，他表示，「夜班朋友默誦佛號在心就可以，雖是鬼門關，但這天同時也是地藏王菩薩聖誕，更適合誦持地藏經或佛號。」至於鬼門關有無其他注意的地方？柯柏成認為放寬心即可，「只要平常心就可以，畢竟還是主管幽冥界地藏菩薩聖誕。」

▼府城普濟殿創建於西元1668年，至今已有354年歷史 。（圖／翻攝府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟）

